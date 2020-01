Com o nome firmado na música pop portuguesa, um novo disco lançado recentemente e um grande concerto na Altice Arena, em Lisboa, marcado para março, Diogo Piçarra ocupou pela primeira vez a cadeira de mentor e jurado do concurso da RTP1, cuja final se realizou recentemente.

Diogo Piçarra. "No 'The Voice' tentei ser o mais sensível possível porque vim daquele mundo"

"South Side Boy", o seu terceiro disco, é uma espécie de auto-retrato? Como é que o descreveria?

O "South Side Boy" é um disco bastante pessoal e sentimental também. Dizer que é [apenas]um auto-retrato é um bocadinho egoísta e redutor. É, sem dúvida, um auto-retrato, porque é um disco muito, muito pessoal. É talvez o disco mais pessoal que eu tenho. Mas é também um retrato das pessoas que me rodeiam, é a vida das pessoas que me seguem e me ouvem. Por isso, eu espero que não seja só um auto-retrato, porque o objetivo é, não só, fazer uma catarse das minhas experiências – seja da minha juventude ou da minha adolescência – menos positivas, mas que as pessoas também encontrem neste meu disco o seu refúgio. E acho que essa é a melhor palavra para o descrever.

De que forma é que ele representa a atual fase da sua carreira musical? Como é que ele transmite a sua evolução desde "Espelho"?

Eu sinto que a minha carreira musical tem evoluído mais num sentido, que é o da produção. E este disco representa esta fase atual, mais de produtor, do que apenas cantor ou intérprete. E sinto essa evolução desde o primeiro disco, no qual fui apenas compositor e cantor. No segundo [’do=s’], consegui ter a responsabilidade de produzir duas músicas e agora neste terceiro disco, juntamente com o EP que o precedeu [’Abrigo’, lançado em 2018], tomei as rédeas e fiz quase tudo. Por isso, sinto que daqui para a frente isto possa evoluir no sentido de o próximo disco ser apenas eu a produzir. Falta-me apenas isso.

Para a capa deste disco, Diogo Piçarra "pintou-se" de cor-de-rosa. Foto: Universal





Que influências sonoras procurou trazer para este disco?

As influências sonoras do "South Side Boy" não são muito diferentes do segundo disco. Continuo com a eletrónica... Eu acho que onde este disco evoluiu mais foi nas temáticas que eu abordei, a maneira como escrevi algumas letras. Isso, sim, acho que mudou. Em termos de produção e de influências sonoras continua a ser um disco mais urbano, a dar uma perna tanto no trap, como já havia na música histórias, no segundo disco, e drum’n’bass também – porque é uma grande influência minha. De resto, acho que se pode dizer que é um disco pop mas sempre abraçando as várias influências que a pop tem tido ao longo destes anos.

O título é também uma homenagem às suas origens algarvias e ao futebol da região. De que é que sente mais saudades do Algarve e da sua cidade (Faro)?

Sim, o nome "South Side Boy" vem de uma necessidade de querer que o disco fosse e representasse uma grande parte da minha vida, as minhas origens. A dificuldade era arranjar um nome mais artístico. Poderia ser só 'Sul', não é? No entanto, este não mostraria muito o que estava dentro do álbum. Queria que representasse o meu interior, esse rapaz que existiu na adolescência e que está bem presente nas letras mais sentimentais. E "South Side Boy" foi o nome mais adequado que arranjei. Não só estou a homenagear uma claque do clube da minha cidade, que são os South Side Boys e o Farense, como também consigo mostrar a criança que ainda existe em mim. E , de certa maneira, também tenho muitas saudades do Sul, da minha região, da minha cidade, de estar em paz, de ir à praia, de realmente sentir essa energia que sinto de cada vez que regresso e que em Lisboa é um bocadinho mais difícil de conseguir.

Foto: Universal

Apesar disso, também dá a entender em algumas canções que já não é o mesmo? Este disco também foi uma forma de voltar a esse "rapaz do sul"?

Essa é uma boa pergunta. Ainda não decidi se neste disco estou a tentar voltar ao 'rapaz do sul' ou se estou a fugir dele [risos]. Acho que é um pouco os dois. Estou a tentar demonstrar que, apesar de estar igual, de ser a mesma pessoa, sou um bocadinho mais crescido, um bocadinho mais experiente. Não sou o mesmo miúdo ingénuo, inseguro, apesar de ter sempre – todos nós temos – momentos de mais insegurança, ou receio. Este 'rapaz do sul' é a mesma pessoa, mas transformou-se e cresceu.

Fez uma edição especial de "South Side Boy", com duas faixas extras, mas também autocolantes, posters, fotografias inéditas... Coisas por muitos consideradas um pouco old school e que se viam muito nos anos 90 e inícios de 2000, mas que começam a ser menos frequentes. Numa era de streamings, por que quis lançar este formato especial?

Como consumidor de música, continuo a apreciar e a comprar os discos que mais me emocionam, apesar de os encontrar e de os descobrir nas plataformas de streaming. E quando gosto muito de um trabalho, vou comprá-lo. Ou seja, continuo a querer perceber e descobrir o que é vem dentro do disco, e, por isso, eu gosto de fazer isso também às pessoas que me seguem, que gostam do meu trabalho. Acho que o [formato] físico consegue oferecer uma outra perspetiva do disco. O streaming é bom pela rapidez, para encontrarmos a música perfeita para o momento. No entanto, parece que nunca será nossa. Fechamos o computador, o telemóvel, vamos à nossa vida e nunca fica nada cá. Para mim, o formato físico deveria ser eterno e quero fazer isso com o meu trabalho também: quero que ele fique eterno, na memória. Nem que seja com estas pequenas ofertas, como os autocolantes, um pequeno poster, fotografias inéditas...Para dar esse 'miminho'e tornar esse formato ainda mais especial e inesquecível.

Uma das imagens incluídas na edição física do disco Foto: Universal





Desde o início que quis ser mais do que um intérprete e, como referiu antes, este novo álbum não é exceção. Pelo contrário, acrescenta. Porque é importante para si estar por dentro de todas a fases do processo?

Eu habituei-me 'mal' a fazer tudo. Eu e o meu irmão sempre nos acompanhámos nesse sentido. Eu sempre produzi as minhas músicas, mesmo quando eram só os covers que fazia na internet, mas também produzia e gravava em casa. O meu irmão tratava da parte de vídeo e depois editavamos em conjunto. Sempre fui habituado assim. Não é ser control freak, não quero fazer tudo, mas, de certa maneira, é a minha forma de sentir, quando o trabalho sai, que ele é meu e sentir algum orgulho nas coisas que fiz, que escrevi, que produzi. É um sentimento partilhado por muitos compositores e produtores, que são também intérpretes. Essa pertença, esse sentimento de que saiu de nós, que deu trabalho. E na parte da escrita sou um bocadinho mais egoista. É claro que estou sempre aberto quando estou a colaborar com outros artistas, fica sempre em aberto e escrevemos sempre em conjunto. Mas quando é a solo e músicas mais pessoais faço mesmo questão que seja eu, porque vou cantá-las sempre e porque vão fazer parte da vida de muitas pessoas.

"South Side Boy" traz também um dueto com a Carolina Deslandes, o primeiro com a cantora. Escreveram a canção os dois. Fale-nos um pouco dessa experiência.

A música "Anjos" foi uma música que eu já tinha guardada há algum tempo, cerca de um ano, ainda incompleta. E quando estou prestes a fechar um disco ponho-me sempre a rever ideias que tenho guardadas, muitas coisas que não usei... E surgiu essa música, que senti que ficava perfeita neste disco, como uma lufada de ar fresco. E o desejo de fazer uma música com a [Carolina] Deslandes também já era antigo. Convidei-a para ir ao estúdio, sentámo-nos e em duas horas, ou menos, tínhamos a música terminada. Gravámos as vozes e o depois o processo de produção foi relativamente simples.





Falando em experiências, atualmente é um dos jurados do concurso "The Voice". Em 2012, o Diogo venceu o "Ídolos". Como é estar do outro lado?

O "The Voice" tem sido uma experiência muito enriquecedora, no sentido de que estar do outro lado é tão, ou mais, difícil do que estar do lado dos concorrentes. Eu senti, no início que podia ser uma boa oportunidade para me dar mais às pessoas como um produtor, como uma pessoa que tem uma visão. Ser mentor tem sido uma experiência difícil porque estamos a lidar com vidas, com o futuro muitas vezes de jovens. Isso é algo que me sensibiliza muito: pessoas com tanto talento e tão novas. E nós temos o papel de decidir se passam à frente ou não, se realmente merecem continuar no programa e, consecutivamente, ter ainda mais visibilidade para no futuro conseguirem lançar o seu próprio trabalho. Temos quase ali a vida das pessoas na mão. Como mentor no "The Voice" tentei ser o mais sensível possível mas também honesto e sincero. Mas a parte da sensibilidade é importante porque vim daquele mundo, sei o que é pisar aquele palco, sei o que é atravessar um programa inteiro, desde os pré-castings até à final e vencê-lo, e o pós-vitória também.

2019 foi um ano cheio para si e 2020 não parece que vá ser diferente. Está a preparar um grande concerto na Altice Arena (antigo Pavilhão Atlântico), em Lisboa, em março, e vai ser pai pela primeira vez. Que expectativas e desejos tem para este ano?

2020 tem tudo para ser o ano da minha vida, sem dúvida, não só pelo [concerto] na Altice Arena que será um concerto com um peso gigante na carreira de um artista, sendo a maior sala do país, mas também por ser pai. Acho que é o ano que vai marcar a minha vida e a da Mel [companheira do cantor]. Sermos pais é algo que queríamos. E, portanto, é juntarmos duas coisas que são importantes nas nossas vidas, a nossa filhota, e a minha carreira, que em tão pouco tempo já teve tanta coisa... E estar em 2020 a pisar um palco como a Altice Arena é, de facto, emocionante. Por isso, os meus desejos e expecativas para este ano são estes, que haja mais oportunidades de pisar grandes palcos, mas, acima de tudo, que esta filhota venha com muita saúde.

Além do concerto na Altice Arena, está prevista alguma tournée de promoção ao novo disco? Se sim, incluirá datas na Europa, eventualmente no Luxemburgo?

Depois da Altice Arena, estamos a planear uma tournée pelo país e não só. O meu objetivo, já desde o ano passado, era tentar ir ao encontro das comunidades portuguesas, pela Europa: Luxemburgo, Suíça... E também tentar regressar ao Brasil e ir, pela primeira vez, ao Canadá. E ainda se mantém esse objetivo e espero que aconteça com este disco, "South By Side Boy". Estou muito expectante, porque já tive a oportunidade de pisar palcos na Suíça e em França e tenho a certeza que no Luxemburgo será tão bom ou melhor ainda.

Ana Tomás