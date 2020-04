"Krioula" é o nome do segundo álbum do cantor.

Dino Santiago lança novo álbum

Dino Santiago tornou-se um dos cantores mais apreciados da nova geração de artistas portugueses. Sobretudo, depois de se tornar um dos amigos próximos de Madonna durante a estadia em Portugal.

Depois de "Mundu Nôbu", é a vez de "Krioula" chegar ao mercado para ser servido como "uma cachupa instrumental [que] desta vez viajou do batuku ao ozonto, da coladera ao grime, sempre com o tempero final dado pelo funaná que descansa no arriscar de um tarraxo", segundo comunicado de imprensa.

Dino contou com a participação de artistas como Seiji, Nosa Apollo, Branko, PEDRO, Kalaf Epalanga, Toty Sa’Med, Djodje Almeida, Toni Economides, Vado MKA e Julinho KSD.

Este é o primeiro tema do novo álbum.





