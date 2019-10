"Sotavento" é o nome do novo EP do cantor luso-cabo-verdiano que encantou Madonna

Dino d' Santiago lança novo disco este mês

O cantor Dino d'Santiago lança este mês um novo trabalho discográfico. Trata-se de um EP e chama-se 'Sotavento', estando o seu lançamento previsto para 25 de outubro.

Este disco de curta-duração sucede ao aclamado álbum de 2018, "Mundu Nôbu". O EP, entretanto disponível para pré-reserva em plataformas digitais, como a Apple Music Store, é composto por cinco músicas e conta com as colaborações de nomes como Seiji, Nosa Apollo, Kalaf Epalanga e Toty Sa’Med - alguns deles já tinham participado no álbum anterior do músico luso-cabo-verdiano.

Estes são os temas incluidos no novo EP, 'Sotavento': 1.'Brava (Carta Pa Tareza)', 2. 'Ilhéus (Nu Bai)', 3. 'Fogo (Nu Fazi)', 4.'Santiago (Jorge & Andresa)', 5. 'Maio (Kel Kê Di Nôs)'.

Personalidade do ano na Cultura

O músico de Quarteira foi distinguido, no passado sábado, 12 de outubro, 'Personalidade do Ano' na categoria de Cultura, pelo jornal algarvio Postal do Algarve, uma iniciativa em parceria com o jornal Expresso e a SIC Notícias, anunciou o próprio cantor nas suas redes sociais.

Orgulhoso tanto das suas raízes cabo-verdianas, como das algarvias, Dino faz parte da organização do festival 'Sou Quarteira', que este verão levou àquela localidade músicos como Mundo Segundo, Sam The Kid, Allen Halloween, Branko, Mishlawi, Jimmy P, Eva Rap Diva, Mayra Andrade ou Plutonio, entre outros.

Prima de Dino junta-se à tournée de Madonna

Mas não é só em terras lusas que o músico tem sido uma influência no panorama musical e cultural.

Dino foi uma peça-chave no conceito musical do novo disco de Madonna, que conheceu através do cantor a música cabo-verdiana, em concreto, a Orquestra das Batakudeiras, que participou em 'Madame X' e que agora se junta também aos concertos de apresentação do novo trabalho.

Com elas está a prima do cantor, Idilsa Tavares, bailarina e coréografa, que participa igualmente nos concertos da rainha da pop, em Nova Iorque.

"Um presente que me chega de NY [Nova Iorque] e é com orgulho que digo que esta é a minha prima @idilsa que juntamente com a @orquestra.batukadeiras.pt faz parte da Tour #MADAME❌ @madonna ", escreveu o cantor, na sua página de Instagram.