Dinamarca regressou aos concertos com público dentro dos automóveis

Quando o mundo procura alternativas para regressar à normalidade, o músico Mads Langer deu um concerto diferente.

O setor da cultura é um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. As restrições que impõem a distância social para garantir a segurança das pessoas praticamente paralisaram os espetáculos ao vivo. Para além dos eventos culturais em streaming, através da internet, os artistas procuram soluções para levar a cultura aos cidadãos.

O regresso aos concertos não será fácil nem idêntico em todas as partes do mundo, uma vez que os diferentes governos vão decisões adequadas a cada contexto em particular. Na Dinamarca, a primeira experiência ao ar livre parece ter resultado com o primeiro espetáculo com o público a assistir ao concerto a partir dos automóveis.



Os 500 bilhetes para o espetáculo drive-in esgotaram rapidamente, sendo que o concerto também foi transmitido pela rádio. Com claras semelhanças com o antigo formato drive-in, quando os filmes eram projetados num único ecrã para todo um parque de estacionamento, o artista Mads Langer deu um concerto para centenas de carros. "Já dei muitos concertos na minha vida, mas algo como este é a primeira vez", confessou Langer.

O evento teve lugar na periferia da cidade de Aarhus e está previsto que se realize novamente com outros músicos no mesmo espaço. Numa entrevista a um jornal dinamarquês, um agente da polícia que acompanhou o projeto afirmou que "só há mensagens positivas da população local. Tudo estava sob controlo, as pessoas comportavam-se como deviam e todos os carros abandonaram a área em meia hora".

