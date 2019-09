Uma "boa ação" do primeiro-ministro.

Dilyn em Downing Street. Boris Johnson adota cão abandonado

O primeiro-ministro Boris Johnson adotou um cão que terá sido abandonado num canil no sul do Reino Unido.

O animal junta-se, assim, a Johnson e a namorada Carrie Symonds no número 11 da Downing Street.



Dilyn, um jack Russell de 15 semanas, vivia na instituição "Friends of Animals Wales", em Rhondda. No entanto, o pequeno animal muda-se agora para uma das residências mais importantes do Reino Unido.

O porta-voz do primeiro-ministro afirmou que "o PM sempre foi um apaixonado defensor do bem-estar animal e acredita em dar aos animais o melhor começo de vida".