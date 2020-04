Dicas para casais "confinados"

Formas divertidas e criativas de viver o "confinamento" a dois!

Formas divertidas e criativas de viver o "confinamento" a dois!

O confinamento, se for bem aproveitado, traz muitas vantagens para o casal! Sejam pacientes e criativos, não se privem do tempo livre e divirtam-se.

Aqui ficam alguns exemplos de como usufruir do seu tempo, em confinamento, com o (a) seu (sua) mais que tudo:

- Para os amantes da leitura, leiam juntos. Sentem-se no sofá com petiscos, leiam alguns capítulos em silêncio e depois compartilhem as vossas impressões sobre o livro. Conversem sobre tudo e nada, assim criarão laços mais fortes.

- Planeiem, juntos, o que vão fazer no próximo feriado mesmo ficando em casa. Pode ser um jantar especial, assistir a um filme mítico, realizar alterações na decoração. Em suma, o importante é partilharem ideias.

- Convidem casais de amigos, virtualmente, para que ninguém saia de casa nesta altura e partilhem um jantar e dois dedos de conversa animada. Skype, facetime, são várias as formas de partilhar momentos com os amigos à distância.

- E porque não, apanhar ar no seu jardim ou varanda e admirarem juntos as estrelas, ou antes das estrelas apreciar o pôr do sol!

Estas são algumas das dicas e sugestões, em tempos de quarentena, que temos para si. Não hesite em partilhar as suas sugestões. Serão sempre bem-vindas.



Divirta-se, em família, mas...fique em casa!

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

