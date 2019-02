E se em vez de celebrar o amor celebrássemos o fim dele? É o que propõe o Museu das Relações Acabadas, em Zagreb, na capital da Croácia.

Radio Latina 14 2 min.

Dia dos Namorados. Na Croácia há um museu dos Corações Partidos

E se em vez de celebrar o amor celebrássemos o fim dele? É o que propõe o Museu das Relações Acabadas, em Zagreb, na capital da Croácia.

O Museu das Relações Acabadas, em Zagreb, propõe uma celebração pouco convencional do dia de São Valentim. A coleção é constituída por objetos que testemunharam uma relação onde o amor já não mora.

Uma das peculiaridades do projeto é o ser aberto à comunidade. Isto é, qualquer pessoa que se queira ver livre de objetos de relações passadas pode doá-los ao museu. Como uma torradeira, uma bicicleta ou até um vibrador. Todos os artefactos são acompanhados por uma descrição das histórias de amores quebrados.

Por exemplo, na sala "Amargo com doce", há um livro de receitas para emagrecer, o presente de um ex-parceiro para uma mulher. "Isto foi um presente do meu ex-noivo... É preciso dizer mais alguma coisa?", pode ler-se. Ao lado de uma caixa com ingredientes utilizados na confeção de piza, uma mulher conta que chegou a eliminar o glúten da sua dieta por causa de um ex-companheiro.

14 Foto: Denis Lovrovic/AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP Foto: Denis Lovrovic/AFP

O ambiente torna-se mais pesado na sala "O amor nas trincheiras". Há um vestido de casamento que chegou da Turquia, e que nunca chegou a ser usado. Ou um objeto mais insólito: uma prótese de uma perna de um veterano na Guerra da Independência da Croácia (1991-1995). "A prótese durou mais tempo que o nosso amor", pode ler-se no lamento.

A história do projeto está ela própria ligada a uma rutura romântica. Uma produtora de cinema, Olinka Vistica, e um artista, Drazen Grubisic, decidiram criar um espaço para os objetos que chegaram a partilhar, em vez de os mandar para o lixo. "Quando começámos este projeto não tinha a ideia do que iríamos receber (...), mas acabou por se verificar que as pessoas são tão interessantes, toda a gente tem uma história", refere Grubisic à AFP.



O Museu das Relações Acabadas recebe 200 objetos anualmente que os artistas recolhem um pouco por todo o mundo. Ao mesmo tempo, o museu tem uma componente itinerante. O próximo destino será York, no norte da Inglaterra. O tema central da rutura será o 'brexit', e os criadores lançaram um apelo aos habitantes da cidade.

"Terminou recentemente uma relação? Quer ver-se livre da descarga emocional e daquilo que o/a faz lembrar uma experiência dolorosa?", pergunta a convocatória. "Não o faça! Um dia poderá arrepender-se".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.