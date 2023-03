Calha num sábado e é mais uma oportunidade para os cidadãos se inscreverem nas listas eleitorais.

Comunais 2023

Dia 18 de março será o Dia Nacional do Recenseamento

Calha num sábado e é mais uma oportunidade para os cidadãos se inscreverem nas listas eleitorais.

O próximo sábado, 18 de março, será o Dia Nacional do Recenseamento. É uma iniciativa promovida pelo Governo em colaboração com o Sindicato das Cidades e Comunas Luxemburguesas (SYVICOl, na sigla em francês).



A ideia é que as comunas do país abram as portas no sábado, dia 18 de março, dando aos cidadãos mais uma possibilidade para se inscreverem nas listas eleitorais.

Na resposta a uma questão parlamentar sobre o recenseamento dos estrangeiros, as ministras da Família e Integração, Corinne Cahen, e do Interior, Taina Bofferding, indicam que “todas as comunas do país foram convidadas através de uma circular a abrirem a administração comunal para darem aos cidadãos e cidadãs a possibilidade de se inscreveram nas listas eleitorais diretamente na autarquia”.

Por todo o lado se apela ao recenseamento. Até na missa Inscrição nas listas eleitorais termina no dia 17 de abril.

Algumas comunas já aceitaram o convite. A da cidade do Luxemburgo – a que tem a taxa de inscrição mais baixa do país – é uma delas. O Bierger-Center (loja do cidadão) estará aberto das 9h às 16h no Dia Nacional do Recenseamento.

De acordo com as ministras, a iniciativa será organizada a 18 de março, um mês antes do encerramento dos cadernos eleitorais para as comunais de 11 de junho, nas quais os não-luxemburgueses poderão votar sem que, pela primeira vez, lhes seja exigido um período mínimo de residência.

O Dia Nacional do Recenseamento é mais uma iniciativa para promover a inscrição dos estrangeiros. Neste momento, apenas 12,5% do total de potenciais eleitores não-luxemburgueses estão recenseados.

Artigo: Diana Alves | Foto: Guy Wolff