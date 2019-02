Autor e compositor, DeSka destaca-se pela mistura de estilos musicais, num universo único.

Radio Latina 1

DeSka e o seu universo musical eclético

Apaixonado por poesia e liteartura desde tenra idade, DeSka (nome artístico), transpõe para as suas composições os seus estados de espírito e a sua visão do mundo que o rodeia. Com uma escrita, por vezes sombria, o resultado é uma mistura de estilos e sonoridades ecléticas.

DeSka explora diferentes estilos musicais, mas, destaca-se no panorama musical francófono pela sua personalidade e postura artística.





Entre no universo musical de DeSka, durante a entrevista/showcase desta sexta-feira, entre as 15h e as 16h, na Radio Latina.

Acompanhe o showcase de DeSka na Radio Latina, através das frequências 101.2, 103.1 e latina.lu