Désirée Nosbusch confessa foi “maltratada” pelo companheiro

Aos 55 anos, a atriz e apresentadora luxemburguesa contou que foi uma “vítima” às mãos de Georg Bossert, com quem viveu sete anos e que já faleceu.

Désirée Nosbusch vive atualmente no país onde nasceu, o Luxemburgo. Um regresso às raízes que como contou numa entrevista à revista feminina alemã ‘Donna’ a está a fazer feliz. “O Luxemburgo dá-me uma certa calma”. É aqui que também está a sua empresa de produção.



Porém, a principal razão pela qual regressou foi a sua mãe. “Acima de tudo, quero estar com minha mãe, que mora sozinha desde que meu pai morreu seis anos atrás. É muito importante para mim passar o máximo de tempo possível com ela: quero conhecê-la novamente”, admitiu na entrevista à ‘Donna’.

A calma e tranquilidade com que vive agora, nada tem a ver com os anos que passou ao lado do seu companheiro, o antigo agente Georg Bossert.

Pela primeira vez, Désirée Nosbusch confessou que a sua relação “não era nada do que parecia”. Porém, como o seu ex-companheiro “já não está vivo”, tendo sido assassinado por um dos filhos, em 1995, a atriz não queria falar muito sobre o assunto.

Uma relação "pesadelo"

No entanto, declarou nas páginas da revista que a sua relação “não foi nada boa” e que não “desejaria a ninguém” o que passou com Georg Bossert, com quem viveu entre 1983 e 1990.

E, foi na entrevista em podcast da mesma revista que Désirée Nosbusch foi mais longe. “Não era um relacionamento em que duas pessoas decidiam ficar juntas, com idades diferentes ou não. Eu estava presa. Eu fui reprimida. Fui maltratada”, assumiu a também cantora luxemburguesa, citada pelo L’Essentiel. Uma relação que se tornou num “pesadelo” para a atriz, mas também para os seus “pais”.

A diferença de idades e o poder que o companheiro exercia sobre Désirée Nosbusch fizeram com que na altura ela não tivesse forças para sair daquela relação. "Eu não suficientemente forte para me libertar. Talvez porque venho de uma casa, ou de um mundo, onde os mais velhos estão sempre certos. Eu fui uma vítima”, contou.

"Muitas horas de terapia"

Tudo o que passou com o ex-agente provocou um enorme trauma na atriz o qual só conseguiu superar com apoio psicológico. “Tive muitas horas de terapia para aprender a viver com tudo o que passei”.

Atualmente e depois de um longo relacionamento com Harald Kloser com quem tem dois filhos, Lennon, de 25 anos, e Luka Teresa, de 18 anos, que vivem atualmente nos EUA, a atriz está separada. E solteira. Depois de muitos anos a viver em Nova Iorque, Los Angeles e Berlim, Désirée Nosbusch, nascida em Esh-Sur-Alzette, filha de pai luxemburguês e mãe italiana regressou ao Luxemburgo.

