Desigualdade salarial. Mulheres do Luxemburgo trabalham de graça até ao final de 2020

A partir do dia 12 de dezembro, as mulheres no Luxemburgo estarão a trabalhar de graça, se tivermos em conta a desigualdade salarial entre homens e mulheres no país. O alerta é da central sindical OGBL, que fez as contas com base na diferença salarial de 5,5% que, segundo as estimativas, ainda existe no Luxemburgo. Assim, o dia 12 de dezembro (sábado) marca este ano o dia da desigualdade salarial no Grão-Ducado. Em média, comparadas com os colegas masculinos, as mulheres vão então trabalhar gratuitamente durante vinte dias.

Numa nota à imprensa, o sindicato defende o princípio de “trabalho igual, salário igual” e aproveita para chamar a atenção para uma situação que a crise do coronavírus veio pôr aos olhos de todos. Em causa está o facto de as mulheres estarem sobrerepresentadas nos setores considerados essenciais, que, em larga medida, são aqueles com os ordenados mais baixos.

A OGBL adverte que “várias profissões consideradas tradicionalmente femininas são as menos bem remuneradas”. Os setores das limpezas, do comércio e da horesca são alguns dos exemplos. A este problema, vem juntar-se outra realidade: é que a taxa de atividade das mulheres continua a ser inferior à dos homens, já que elas tendem a optar mais por empregos a tempo parcial. Segundo os dados mencionados pelo sindicato, 30% das mulheres trabalha a tempo parcial, ao passo que entre os homens essa percentagem cai para os 5%.

Segundo a OGBL, esta desigualdade salarial mostra que “inúmeras tarefas no seio da família continuam a incumbir às mulheres”. Segundo as estatísticas, elas passam o dobro do tempo a realizar tarefas domésticas: 16 horas por semana, enquanto os homens dedicam apenas oito horas a esse tipo de trabalho.Para o sindicato, “isto tem que mudar”, até porque a situação prejudica as mulheres ao longo de toda a sua carreira. Razões pelas quais a central sindical apela à participação na greve das mulheres anunciada pela plataforma JIF e marcada para o próximo dia Dia da Mulher, 8 de março de 2021.



