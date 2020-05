Neste episódio Rúben Gomes falou-lhe, entre outras coisas, de pessoas que acreditam que vestir de preto faz parecer mais magro [nunca viram uma baleia ao vivo] e pessoas que não se entendem enquanto cantam o ‘Parabéns a você’. Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 09h30 e 17h25.

Desentendimentos nos ‘Parabéns a você’. Faz sorrir até o velho que usa fralda.

“Olá lindo ouvinte que é portátil e sem fios. Assim com muitos botões táteis para se pressionar fazendo com que comece a emitir toques polifônicos à conta das cócegas. Se o confinamento tiver os mesmos efeitos em si que em mim, neste momento estamos num equivalente a um telemóvel XL Ultra Plus. ”



