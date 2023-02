O procedimento está disponível em três línguas.

Trabalho

Desempregados podem inscrever-se na ADEM sem sair de casa

Pessoas à procura de emprego podem inscrever-se na ADEM sem sair de casa.



De acordo com uma nota divulgada pelo MyGuichet, o procedimento está disponível em francês, e agora também em alemão e inglês.

Para fazer a inscrição, os desempregados devem preencher um formulário, disponível no MyGuichet, que indica, por exemplo, que documentos devem ser anexados ao pedido de inscrição.

Este procedimento requer a autenticação do utilizador através do sistema LuxTrust ou de um bilhete de identidade eletrónico.

Depois de o pedido ser transmitido à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), o utente receberá por correio uma convocatória para uma reunião com um conselheiro do centro de emprego.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony