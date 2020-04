Neste episódio Rúben Gomes comparou o Coronavírus ao Salazar, achando que o vírus é uma atualização do ditador... Um Salazar S Plus. Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 09h30 e 17h25.

Descubra as diferenças entre... Faz sorrir até o velho que usa fralda.

“Esta pandemia faz-me lembrar o tempo da ditadura que ultrapassamos com grande união! Por isso há esperança! Covid-19 é um género de atualização dos tempos do Salazar, com os mesmos efeitos secundários! Um Salazar S Plus. Aposto que se colocássemos um ao lado do outro não conseguiríamos encontrar 7 diferenças, mas sim, muitas semelhanças!”

