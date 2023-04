Os números definitivos sobre a taxa de estrangeiros inscritos serão divulgados na quarta-feira.

Comunais 2023

Depois do recenseamento, o voto

Os números definitivos sobre a taxa de estrangeiros inscritos serão divulgados na quarta-feira.

Terminou o prazo para o recenseamento com vista às eleições comunais de junho, mas a campanha ‘Eu posso votar’ é para continuar. Agora, será focada no voto no dia 11 de junho.



Em declarações à Rádio Latina, o Ministério da Família garantiu que vai “continuar a sua campanha de sensibilização, colocando agora a tónica em explicações detalhadas sobre as modalidades de voto, para que os novos eleitores que desconhecem o nosso sistema de voto não cometam erros técnicos ao preencher o boletim no dia das eleições”.

Recenseamento. “Faltou uma campanha de larga escala como na pandemia” Sem esquecer a responsabilidade dos próprios cidadãos no processo, a ASTI aponta o dedo à campanha nacional de recenseamento para as eleições comunais.

Não se sabe ainda como correu o recenseamento nas duas primeiras semanas de abril. Os dados definitivos sobre a taxa de estrangeiros inscritos para votar em junho será divulgada na quarta-feira (dia 19), numa conferência de imprensa marcada para as 10h.

A 30 de março a taxa rondava os 16%. Entre os portugueses era de 18%.

Note-se que os eleitores inscritos que não puderem ir às urnas no dia do escrutínio podem fazer o pedido para votar por correspondência. Esse pedido deve ser feito o mais tardar até ao dia 2 de maio (para quem tenciona votar a partir do estrangeiro) ou até ao dia 17 de maio (para quem o fizer a partir do Luxemburgo).

Artigo: Diana Alves | Foto: Guy Jallay