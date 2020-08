A sala de espetáculos do Luxemburgo anunciou esta quarta-feira vários concertos íntimos para a temporada de outono deste ano. Primeiro concerto realiza-se a 4 de outubro.

den Atelier anuncia concertos íntimos para o outono com medidas de contenção

Após vários meses encerrada devido à pandemia da covid-19, a sala de espetáculos den Atelier, na cidade do Luxemburgo, anunciou hoje que reabrirá portas já a 4 de outubro com vários concertos íntimos.

O regresso aos concertos terá em conta as medidas de contenção da pandemia da covid-19. No anúncio feito esta quarta-feira, a organização refere que o número de pessoas por concerto será mais limitado, com lugares sentados e reservados previamente e o uso obrigatório de máscara.

O primeiro evento é um concerto do artista Serdar Somunc já no dia 4 de outubro. Seguem-se Hania Rani a 10 de outubro. A 21 de novembro Chassol atua na Opderschmelz. Os outros artistas previstos atuar no Grão-Ducado são: Faun (22 novembro), Stephen Eicher (25 de novembro), Klein + Glass Museum (29 de novembro) e Hooverphonic (12 de dezembro). Os bilhetes já estão disponíveis para compra no site da den Atelier.

Catarina Osório

