Demi Moore. Atriz foi violada aos 15 anos com o consentimento da mãe

Revelação é feita no livro "Inside Out" que chega esta terça-feira às livrarias.

A atriz Demi Moore, 56 anos, lança hoje uma biografia onde fez algumas revelações que, até agora, eram desconhecidas do público. Ironicamente, este é o dia em que a Moore casou com Ashton Kutcher. O divórcio viria a acontecer em 2013, depois de descobrir que este a traiu.

"Inside Out" conta a trajetória pouco convencional de uma jovem do Novo México, Estados Unidos, que vivia uma relação conturbada com a mãe, tornou-se viciada em drogas e álcool e chegou a ser a atriz mais bem paga do cinema.



Um dos momentos mais reveladores do livro é a descrição do abuso sexual quando era adolescente. Em conversa com Diane Sawer, para o programa "Good Morning America", Demi relembrou o ato, sabendo que a mãe tinha sido conivente.

"Voltei para casa para encontrar um homem mais velho, conhecido da minha mãe, no apartamento. Ele tinha a chave. Foi violação. E uma traição devastadora. No final, ele perguntou-me: 'como te sentes ao teres sido prostituída pela tua mãe por 500 dólares (450 euros)?

Segundo Moore, a progenitora levava-a a bares para que os homens a notassem. Ainda assim, para Demi, não terá sido uma troca de serviços. "Acho que, no fundo do meu coração, não. Não acho que tenha sido uma transação simples. Mas ela deu-lhe acesso e colocou-me em perigo".

A atriz também contou sobre a primeira tentativa de suicídio da mãe quando tinha 12 anos. "Lembro-me de usar os dedos, os pequenos dedos de uma criança, para escavar os comprimidos que a minha mãe tinha tentado engolir da boca. A minha infância acabou ali."



Pioneira dos direitos das mulheres

Moore foi uma das atrizes de maior sucesso dos anos 1990, graças aos papéis em filmes como "Ghost", "A Few Good Men","Indecent Proposal" ou "G.I. Jane".

Foi a primeira a posar nua e grávida para a revista Vanity Fair, em 1991. Outras mulheres seguiram-lhe o exemplo.

Em 1996, no filme "Striptease", Demi Moore tornou-se a atriz mais bem paga de Hollywood ao receber 12,5 milhões de dólares (11,3 milhões de euros) pelo papel principal. Acabou por receber o apelido de "Gimme Moore" (Dá-me mais), mas nada que a incomodasse. "Por que é que as mulheres não deveriam ser pagas de acordo com a qualidade do seu trabalho? Apenas quero ser tratada da mesma forma. Não melhor, não pior," disse.

O livro é dedicado à mãe, que morreu em 1998, e às três filhas, Rumer, Tallulah e Scout, frutos do ex-casamento com o ator Bruce Willis.