O grupo de Cascais, que deu o seu último concerto em 2009, regressa aos palcos este ano.

Delfins anunciam regresso

Os Delfins estão de regresso. A banda do cantor Miguel Ângelo está de volta aos palcos em 2020, mais de dez anos depois do último concerto, e a primeira data já foi anunciada.

O grupo de Cascais, que fez a sua última atuação em "casa", na passagem de 2009 para 2010, é a primeira confirmação do cartaz do novo South Sound Arts Festival, que se realizará entre 9 e 14 de junho, no Algarve. Os Delfins atuam no primeiro dia do evento, que terá lugar na marina de Albufeira.

Este espetáculo será uma das "cinco datas únicas" que o coletivo tem previstas para 2020, refere a organização do festival algarvio na sua página de Facebook oficial.

Os Delfins, adianta ainda o festival algarvio, vão regressar com a formação composta por Miguel Ângelo, Fernando Cunha, Dora Fidalgo, Rui Fadigas, Luís Sampaio e Jorge Quadros.

Musicalmente, o retorno será numa espécie de formato best-of, já que a tournée será feita de um alinhamento repleto de clássicos da banda, como ‘Aquele Inverno’, ‘Um Lugar ao Sol’, ‘Nasce Selvagem’, 'Marcha dos Desalinhados', ‘Ao Passar Um Navio’, ‘A Queda de um Anjo’, ‘Solta os Prisioneiros’, ‘Sou Como Um Rio’ ou ‘Saber Amar’, entre outros temas, refere a organização do South Sound Arts Festival.

A despedida

O princípio do interregno dos Delfins começou quando o guitarrista Fernando Cunha, elemento fundador da banda, em 1981, anunciou a sua saída, em 2008. Na altura, a banda revelou que faria apenas uma digressão de despedida, que culminaria no dia 31 de Dezembro de 2009.

Em 2009, os Delfins, como eram conhecidos- uma das maiores bandas pop da música portuguesa dos anos 1990 - acabaram. No entanto, o projeto continuaria porque havia inéditos, gravações ao vivo e edições comemorativas ainda por editar.

"Apenas acaba uma marca ativa que se chama Delfins e que será uma marca passiva no futuro. Há muita coisa para pôr cá para fora. Não vai ser um 'blackout' total, vamos continuar a estar presentes, quer queiram quer não, na música portuguesa", afirmou no mesmo ano o vocalista da banda, Miguel Ângelo, que desde então lançou vários trabalhos a solo.

Para trás ficaram, na história dos Delfins, 10 álbuns e mais uma dezena de registos, entre discos ao vivo, compilações, DVDs e participações em outros projetos.

Os outros regressos de 2020

O retorno do grupo de Cascais não é o único a marcar 2020. Muitas bandas portuguesas que fizeram sucesso na última década do século XX estão de volta este ano, tanto com concertos como com novos discos.

Depois do sucesso comprovado do regresso aos palcos dos Ornatos Violeta, em 2019, para comemorar os 20 anos da edição do disco 'O Monstro Precisa de Amigos', com passagem por vários festivais de verão, entre os quais o NOS Alive, é a vez dos Da Weasel porem fim a 10 anos de interregno.

Carlão, Virgul, Jay, DJ Glue, Quaresma e Guilherme Silva vão voltar a subir ao palco juntos para um concerto, em exclusivo, naquele festival. O espetáculo está agendado para 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Quem também tem regresso marcado para 2020 são os Três Triste Tigres. A banda de Ana Deus - antiga vocalista dos Ban, grupo liderado por João Loureiro - lança este ano um novo disco de originais.

O álbum, que marca o retorno do popular grupo pop dos anos 90, ao fim de duas décadas de ausência, tem lançamento previsto para a primavera.

Ana Tomás