Decote ousado de Beyoncé aquece redes sociais

Cantora volta a arrasar com um fato saia e casaco sem soutien e internautas aplaudem. Veja o look ao pormenor.

Não é de hoje que Beyoncé dá cartas não apenas na música, como também na moda. A cantora é um ícone de estilo e são frequentes as produções fotográficas, com diferentes looks, quase sempre bastante femininos e a pronunciarem as suas conhecidas curvas, que partilha na sua página de Instagram.



A mais recente está a fazer furor junto junto dos internautas, sobretudo graças ao pronunciado decote.

A cantora, de 38 anos, usa um fato de saia e casaco da coleção primavera/verão 2019, do designer Christopher Kane. O casaco fechado, mas consideravelmente decotado e usado sem nada por baixo, remata uma minisaia, no mesmo padrão e o conjunto é apresentado em detalhe nas várias poses em que a cantora aparece. O vistoso conjunto, digno de uma passadeira vermelha e revelador da sensualidade de Beyoncé, deixou os fãs da artista rendidos, mais uma vez.

Além disso, a cantora adornou-o ainda com jóias de Messika Paris e um par de sapatos, da marca Area, de luxo, com franjas em cristal no salto e no valor de 1190 dólares (cerca de 1080 euros).

Na semana passada, Beyoncé também deslumbrou com o vestido dourado, comprido e justo, que usou na pasadeira vermelha de uma gala, em Atlanta. Desenhado pelo estilista de alta costura kuwaitiano, Yousef Aljasmi, o vestido foi usado com uns brincos de diamantes sustentáveis, produzidos em laboratório -, de Anabela Chan (foto em baixo).







O gosto da cantora pela moda já a levou a vestir peças de estilistas portugueses. Em janeiro, a Queen B usou um conjunto de calças e camisa justo, com riscas verticais coloridas, da dupla de estilistas portuenses Marques’Almeida. Mais recentemente foi notícia a encomenda de um vestido, que a artista fez, à conhecida estilista madeirense Fátima Lopes.

A autora de "Lemonade" gostou de um vestido igual ao modelo preto decotado, da coleção outono/inverno deste ano, que a designer apresentou em fevereiro, em Paris, e pediu informações para obter um igual. “Fui contactada pelo gabinete de styling de Beyoncé, que mandou as medidas mesmo completas para que eu fizesse um vestido igual. A peça foi enviada para Los Angeles”, afirmou a estilista, em março, ao site português Delas.pt.

A doença do pai

Apesar do glamour, a vida familiar da cantora não tem sido fácil, nas últimas semanas. O pai, Mathew Knowles, foi diagnosticado com um cancro na mama - uma doença que apesar de afetar, na esmagadora maioria, mulheres, também pode aparecer nos homens.





O tumor foi detetado numa fase inicial, quando o produtor de música e professor na Universidade do Texas, percebeu que estava a sangrar do mamilo, um dos sintomas de cancro de mama. Mathew Knowles realizou uma mamografia e uma biópsia que mostraram que tinha um tumor, ainda numa fase precoce.

Beyoncé com o pai Mathew Knowles.

“Não senti qualquer dor. Nem tive despigmentação, nem nada. Felizmente tinha essa pinta de sangue e felizmente uso t-shirt brancas. Se não usasse t-shirts brancas, talvez não tivesse reparado", disse em entrevista à revista People.

Mathew Knowles quer, agora, que as suas filhas, Beyoncé e, a também cantora, Solange, se submetam a testes genéticos pois “têm um risco acrescido" de desenvolverem a mesma mutação genética que deu origem ao tumor do pai.