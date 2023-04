De telemóveis a aparelhos auditivos. Milhares de objetos perdidos

No programa Morabeza do dia 2 de abril de 2023, recebemos a burgomestre de Larochette, Natalie Silva, e o vereador de Integração da Cidade do Luxemburgo, Maurice Bauer, para falar sobre a participação dos estrangeiros nas comunais. Estivemos ainda à conversa com Cristiano Rodrigues, da associação Blackboys, que vai voltar a organizar o Torneio da Páscoa, nos dias 8 e 9 de abril.