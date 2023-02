Concertos no Luxemburgo

De Robbie Williams a Fernando Daniel. Música para todos os gostos este ano

Robbie Williams, The Black Keys, Lizzo, Arctic Monkeys, Fernando Daniel, Maria João Pires. Da clássica à pop, passando pelo rock, soul e mais, vai haver música para todos os gostos este ano, no Luxemburgo, e um dos concertos de destaque tem lugar já esta semana.

A Philharmonie acolhe a pianista portuguesa Maria João Pires esta sexta-feira, num espetáculo com a participação da Orquestra Filarmónica do Luxemburgo e Gustavo Gimeno. Começa às 20h, no Grande Auditório.



Robbie Williams é um dos grandes nomes que vão passar pelo país este ano. O britânico dará não um, mas dois espetáculos no Grão-Ducado, a 10 e 11 de julho, na LuxExpo Open Air. E julho será um mês grande no átrio da LuxExpo. No dia 3, o espaço recebe Lizzo, três vezes vencedora dos prémios Grammy. Descrita como “artista do ano”, em 2019, tanto pela revista TIME como pela Entertainment Weekly, Lizzo estreia-se no Luxemburgo este verão. Depois disso, nota também para os Arctic Monkeys que atuam no mesmo local a 4 de julho. Um dia depois, John Butler pisa o palco do Den Atelier.

Sobre o Den Atelier, destaque para o duplo concerto de Calum Scott, nos dias 7 e 8 de abril, e para o espetáculo de Milow, a 9 de maio.

Já o português Fernando Daniel regressa ao Grão-Ducado este ano. O músico atua no Daïchhall, em Ettelbruck, no dia 5 de fevereiro.

No Chapito do Casino 2000, destaque para os cantaautores francófonos Roch Voisine, a 15 de março, Renaud, a 18 de março, e Garou, a 29 de novembro.

Após um concerto em 2010, os norte-americanos The Black Keys regressam ao Luxemburgo, à Rockhal, a 15 de junho.

Estes são apenas alguns dos concertos agendados para este ano, no país. As agendas completas estão disponíveis nos sites das diferentes salas de espetáculo.

