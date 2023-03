Mais de 45.000 inscritos. O diretor-adjunto do INL, Luc Schmitz, diz que o site não substitui os cursos de preparação para o ‘Sproochentest', mas ajuda.

Ensino

De Portugal ao Brasil. O “enorme sucesso” dos cursos grátis de luxemburguês

Mais de 45.000 inscritos. O diretor-adjunto do INL, Luc Schmitz, diz que o site não substitui os cursos de preparação para o ‘Sproochentest', mas ajuda.

Dezenas de milhares de pessoas estão inscritas na plataforma LLO.lu, que desde setembro do ano passado propõe cursos grátis de luxemburguês. E o objetivo – de que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa aprender a língua luxemburguesa – está a ser cumprido.



Luc Schmitz, diretor-adjunto do Instituto Nacional de Línguas (INL), que gere o site, disse à Rádio Latina que neste momento há 45.000 pessoas inscritas na plataforma. Dessas, apenas 6.000 se limitaram a abrir a conta. Todas as outras já utilizaram a plataforma. Luc Schmitz destaca o “enorme sucesso” do projeto.

Além do elevado número, um dos aspetos que tem surpreendido o INL é a localização geográfica dos utilizadores. De acordo com o diretor-adjunto do instituto, além do Grão-Ducado e dos países vizinhos, há pessoas a inscreverem-se a partir de países mais longínquos, como Brasil, Estados Unidos e Portugal. Excetuando o Luxemburgo e os países fronteiriços, o Brasil lidera a lista com quase mil inscritos. Já Portugal contabiliza cerca de 400.

Site não substitui cursos de preparação para o ‘Sproochentest', mas ajuda

Para já, o site propõe módulos dos níveis A1 e A2, correspondentes ao quadro europeu comum de referência para as línguas. O próximo nível será acrescentado no arranque do próximo ano letivo, e assim sucessivamente.

Questionado sobre se os cursos gratuitos na plataforma ajudam a preparar os utilizadores para o ‘Sproochentest’ – o exame de luxemburguês exigido aos candidatos à naturalização luxemburguesa –, Luc Schmitz diz que a ferramenta não substitui as aulas convencionais, mas ajuda a consolidar algumas competências, e os temas são os mesmos.

O cursos do LLO.lu são gratuitos. Nasceram de uma iniciativa do INL e do Ministério da Educação.

Artigo: Diana Alves | Foto: D.R.