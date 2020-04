A banda acaba de celebrar nove anos desde que ensaiaram pela primeira vez.

De Barcelos até à Netflix. Os Kilimanjaro têm uma música na nova série Outer Banks

Nem só de más notícias vive esta quarentena. Os Kilimanjaro, banda original de Barcelos, receberam a boa-nova em período de isolamento social: a música December foi incluída num episódio de Outer Banks, a nova série da Netflix, que estreou no dia 15 de abril.

Só quando o rock & roll da internet celebrou a notícia com partilhas pelos media e redes sociais, é que a ficha começou a cair a José Roberto Gomes. Guitarrista e vocalista da banda, ao Contacto admitiu que só então é que percebeu se tratava de algo com alguma dimensão. "Afinal, ter uma música de uma banda pequena numa série de uma produtora tão grande como é a Netflix, afinal é uma cena importante", disse ao Contacto.

Receber esta notícia foi uma agradável surpresa para o trio "ainda para mais nesta altura sem concertos, em que está tudo parado para os músicos, foi a melhor cena que podia acontecer", comenta o vocalista.



Admite que não acompanha muito o mundo das séries de televisão "não sou muito consumidor, sou mais de filmes e noutro espectro, mas fiquei muito contente". Mas, apesar disso, foi espreitar o episódio em que a música entra e o resultado foi positivo. "Gostei, acho que a cena encaixou muito bem, mas ainda nem estou muito bem a perceber qual é a dimensão disto".

Responde à cautela quando se pergunta que tipo de portas é que se podem abrir com esta novidade. Considera que é um passo "que afirma o nome da banda no mercado" e, por isso, pode permitir que outras canções possam chegar a outras produções. Mas adianta logo que não crê que as consequências se vão manifestar em mais concertos no estrangeiro, ou até em maior venda de discos. "No caso desta série em específico, a música toca durante sete segundos, não creio que seja assim tão impactante ao ponto de levar a isso, mas só o facto disto ter acontecido é, para nós como banda, motivador para fazermos algo que estamos a prometer há muito tempo e que está há muito tempo a ser feito, que é um disco novo".



A mesma música já tinha feito parte de uma campanha publicitária da WTF, da NOS e a banda da editora e agência Lovers & Lollypops já sabia que o "publisher independente" com base nos Estados Unidos andava em negociações e haveria esta possibilidade. Em 2016, também os Glockenwise, de Barcelos, viram a sua canção Let's Wait for the Worst · fazer parte da "soundtrack" da série Shameless.

Porém, a confirmação da December na série Outer Banks foi recente. "Na verdade, nós não soubemos assim há tanto mais tempo. Nestas cenas das séries e das produções de cinema há muitas coisas que só ficam realmente confirmadas para aí dois dias antes de estrear. Nós já sabíamos que havia esta possibilidade para esta série, mas só três ou quatro dias antes é que soubemos que estava confirmado. Nesta altura, é altamente ter notícias destas", comenta em chamada telefónica.

Apesar desta canção só ter sido editada em 2014, José já a tinha escrito logo pelo início da formação da banda. "Quando lançámos o nosso primeiro EP, em dezembro de 2011, já tocámos esta música ao vivo. Quando fomos gravar este EP, em 2011, não gravámos esta música porque só tínhamos três dias para gravar, que acabaram por ser só dois. A música ainda não estava pronta e nós também não a conseguimos acabar à pressa, então não deu para entrar nesse EP. Ou seja, já só saiu no álbum de 2014. As pessoas não sabem disso porque associam que a música está feita a partir do momento em que ela sai no disco, mas já era muito anterior a isto".

A energia contagiante que partilham em palco já chegou, entre outros, a festivais como Milhões de Festa, Sonic Blast e Paredes de Coura, bem como a diversos palcos no Brasil. Este abril, José relembra que celebram nove anos desde que o trio original se juntou para ensaiar pela primeira vez.



“Foi no dia 16 de abril de 2011. Aquilo que viriam a ser os Kilimanjaro começou comigo, o nosso primeiro baixista, que é o Diogo Lopes, e o Joni Dores, que ainda é o baterista e conhecia o Diogo. Havia essa minha vontade de ter uma banda e combinámos juntar-nos um dia para experimentar, e esse dia foi há nove anos. Logo na primeira experiência correu bem, houve entendimento musical", conta ao Contacto José Roberto Gomes, vocalista e guitarrista da banda que, na altura, tinha 16 anos.

No ano seguinte, lançariam o primeiro EP e, em 2014, editaram o primeiro álbum Hook. Começaram a trabalhar com uma agência e editora que se mantém até hoje, a Lovers & Lollypops, e daí lançaram-se aos festivais.

A banda já sofreu alterações. O baixista Diogo Lopes membro original do grupo, deu lugar a Luís Masquete que permaneceu entre 2014 e 2019, ano em que saiu da banda, abrindo lugar a Rui Freitas, cujo primeiro concerto foi em dezembro do ano passado. "Agora, com esta situação, estamos todos em cidades distintas. Eu em Barcelos, o Joni na Póvoa e o Rui em Gaia. É um bocado complicado para trabalharmos, mal isto acalme um pouco, voltamos", garante José.

