David Olney. Cantor norte-americano morre em palco

Aos 71 anos, Olney estava no meio de uma música, pediu desculpa, fechou os olhos e caiu em silêncio. Ao que tudo indica, sofreu um ataque cardíaco.

David Olney era um dos nomes mais antigos da música folk norte-americana. Figura de renome em Nashville, centro da música "country", Olney continuava a dar espetáculos regulares, apesar da idade.

Na noite de sábado, 18, durante um espetáculo em Santa Rosa Beach, o cantor terá sofrido um ataque cardíaco em palco e, ciente da situação, pediu desculpa ao público, fechou os olhos e caiu, escreveu a BBC.

Amy Rigby, uma das pessoas que trabalhava com o músico, deu a notícia pelo Facebook. "Um homem lindo, uma lenda, um poeta de composição morreu ontem à noite. Eu estava sentada ao lado dele, tinha sido tão honrada e estava ansiosa para chegar a tocar músicas com ele e Scott Miller. Olney estava no meio de sua terceira música quando ele parou, pediu desculpas e fechou os olhos."

Scott Miller, que também estava no palco, ainda o tentou reanimar. "Fizemos o nosso melhor para reanimá-lo até os médicos chegarem. O mundo perdeu um bom ontem à noite. Mas nós ainda temos o trabalho dele. E ainda inspira", escreveu.

No início dos anos 1980, Olney formou uma banda de rock chamada The X-Rays antes de embarcar numa carreira solo e lançar mais de 20 álbuns.







