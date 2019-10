O cantor volta a estar nomeado para Melhor Artista Português, categoria que já venceu por duas vezes. Saiba quais são os outros escolhidos.

David Carreira entre os nomeados aos prémios da MTV

David Carreira está entre os cinco artistas portugueses nomeados para os MTV Europe (EMAs), os prémios europeus de música do canal de televisão MTV.



O cantor volta a estar nomeado para o Best Portuguese Act (Melhor Artista Português), um prémio que já venceu duas vezes, em 2014 e 2016. Esta categoria regional está contemplada em cada um dos países onde o canal tem emissão e é atribuída em Portugal desde 2003, tendo já distinguido nomes como os Blind Zero, Da Weasel, The Gift, Moonspell, Buraka Som Sistema, Xutos & Pontapés, Aurea ou Diogo Piçarra.



Além de David Carreira, estão também nomeados, este ano, os cantores Fernando Daniel, que venceu a 4.ª edição do 'The Voice Portugal' e concorreu ao Festival da Canção em 2017, e os cantores da nova geração do hip-hop nacional, Tay, Profjam e Plutónio.

O vencedor é escolhido em votação online.

Os favoritos da edição deste ano dos prémios europeus da MTV são a cantora Ariana Grande, que lidera com sete nomeações, entre as quais as de Melhor Artista e Melhor Canção, com 'Thank you, next', Billie Eillish, Shawn Mendes e Lil Nas X - os três com seis nomeações cada.

Os prémios são entregues no dia 3 de novembro, numa cerimónia que terá lugar na cidade espanhola de Sevilha e que será transmitida pela MTV em 180 países.



Veja aqui o video de David Carreira com Nego do Borel que vai ser um dos convidados do cantor no concerto no Altice Arena, dia 30 novembro.