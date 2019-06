A notícia esteve na manhã de terça-feira a circular nas redes sociais, mas tudo não passou de uma farsa, onde até a agente do cantor alinhou.

David Carreira detido nos EUA? Tudo não passou de uma farsa

O cantor David Carreira, o filho de Tony Carreira foi alegadamente preso no Texas, nos EUA, quando estava a filmar o novo videoclipe. A notícia esteve na manhã de terça-feira a circular nas redes sociais, mas tudo não passou de uma farsa, onde a agente do cantor também alinhou. Segundo, o jornal Observador, o agente do cantor chegou a confirmar a informação.

No vídeo que circulou nas redes sociais, o filho de Tony Carreira está a gravar um videoclipe num descampado quando um carro de polícia aparece e o detém. Joana Sousa chegou a explicar que teria havido "problemas com autorizações para gravar no local", e que os advogados estariam a acompanhar a situação e a tratar do regresso do cantor a Portugal.









O músico e a sua equipa de produção estavam a filmar mais umas cenas para o videoclipe da nova música "Na minha cama" que deve ser lançada no dia 7 de junho. A música conta com a participação dos cantores Nego do Borel e Deejay Telio.

Fãs, uns preocupados outros desconfiados

Preocupados com a detenção do seu ídolo os fãs do cantor apressaram-se a criar um movimento nas redes sociais #FreeDavidCarreira para que o filho de Tony Carreira seja libertado o quanto antes. Nesta conta agora criada pode visionar-se o vídeo e a intenção é chegar ao maior número possível de pessoas.

Porém, de acordo com a revista FLASH! alguns fãs desconfiaram que tudo não passaria de uma manobra de marketing para publicitar a nova música.