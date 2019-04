"A malária tem de morrer, para que milhões sobrevivam" é o título da ação solidária.

David Beckham 'fala' nove línguas em campanha contra a malária

O ex-futebolista e marido da estilista (ex-Spice Girl) Victoria Beckham é o embaixador da organização sem fins lucrativos "Malaria No More" que lançou recentemente uma campanha de sensibilização sobre a malária. O objetivo é chamar a atenção para a doença infecciosa transmitida por mosquitos que mata mais de um milhão de pessoas por ano.

A ação desafia também as pessoas a participarem na "primeira petição por voz do mundo", exigindo uma resposta política urgente à doença, numa reunião da "Global Fund" - organização em parceria com governos, sociedade civil e privados com o objetivo de acelerar o fim da Sida, malária e tuberculose - que acontece em outubro deste ano.

No vídeo, a estrela do futebol 'fala' nove línguas, incluindo o inglês, espanhol, francês, hindu, árabe ou mandarim. "A malária não é uma doença qualquer. É a mais mortal que já existiu" pode ouvir-se no início do filme. Graças à tecnologia 3D, os produtores da campanha usaram um modelo de David Beckham que foi depois animado de forma a parecer que todas as frases estão a ser ditas por ele. As vozes ouvidas nas várias línguas pertencem a doentes infetados pela malária.

Qualquer pessoa pode participar na petição por voz "Malaria must die. So millions can live". Veja como foi criada a campanha aqui.



