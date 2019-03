David Beckham viu-se envolvido num apanhado hilariante. O responsável? O entertainer James Corden, apresentador do "The Late Late Show".

David Beckam surpreendido na televisão

Enquanto os LA Galaxy se preparam para homenagear o craque britânico, com uma estátua fora do estádio, James Corden e o clube montam um elaborado plano para brincar com o jogador. Como? Com uma estátuta que em nada beneficiava a sua fisionomia.



Inconsciente que estaria a ser enganado, Beckham manteve-se calmo durante o "apanhado" enquanto o autor da escultura (de feições estranhas) a apresentava. E até o presidente do clube ajudou à festa...

Um momento divertido, que já figura no ranking dos mais vistos do YouTube.