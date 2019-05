Mon EP marca o regresso do artista aos escaparates

Dany Le Loup partilha com o público "Mon EP"

Mon EP marca o regresso do artista aos escaparates

Dany Coimbra, conhecido membro da banda de Ska luxemburguesa "Los Duenos", "fechou" 2018 com um novo trabalho discográfico intitulado "Mon EP". Na altura (31 de dezembro de 2018), o artista realizava um périplo de vários meses pela India e Tailândia, que terminou em janeiro deste ano.

"Mon EP", como o próprio nome indica, é um trabalho muito pessoal e intimista, uma espécie de escritos que reúnem "pedaços da vida" de Dany Le Loup (projeto a solo). Apesar de tão pessoal, a ideia de Dany Le Loup é partilhar com o público, em música, as suas experências e a visão do mundo que o rodeia.

A Festa Da Música, em junho próximo, será o primeiro de muitos momentos de comunhão com o público, à semelhança do showcase de hoje na Radio Latina, entre as 15h e as 16h.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves