Daniel Balthasar lançou novo single

Somebody's Somebody é o título da nova música do artista luxemburguês

O cantor e compositor luxemburguêsDaniel Balthasar, apresentou esta sexta-feira o seu novo single. Chama-se "Somebody's Somebody" e antecipa o futuro álbum do artista com saída prevista para o início do próximo ano.

Foto: Véronique Kolber

O single contou com a colaboração dos músicos Marc Welfringer, Charles Stoltz, Michel Mootz, Sebastian Schlapbe e a voz de Véronique Kolber. Ouça o resultado abaixo:

No dia em que apresentou "Somebody's Somebody", Daniel Balthasar concedeu uma entrevista à Radio Latina.

Siga a atualidade de Daniel Balthasar no seu site oficial, no facebook, instagram e no seu canal youtube.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

