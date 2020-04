"The Long Lost Art Of Getting Lost" é o resultado do confinamento criativo do artista, luxemburguês, numa caixa de cartão.

Daniel Balthasar e o álbum do confinamento

Cantor, compositor e guitarrista, Daniel Balthasar dispensa apresentações. O artista com uma longa carreira prima pela criatividade e versatilidade musical, num universo folk-rock, acompanhado por excelentes músicos: Sebastian Schlapbe Flach (baixo), Michel Mootz (bateria e voz), Emmanuelle Seiwerath (violoncelo) e Marc Welfringer (teclado e acordeão).

Em tempos de quarentena, o mundo das artes e do espetáculo foi, também, um dos setores afetados pela pandemia covid-19, com muitos concertos e espetáculos anulados.

Depois da incerteza e apreensão e segundo confidenciou em entrevista à Radio Latina, Daniel Balthasar decidiu aproveitar o tempo em confinamento de forma útil e criativa.

O ponto de partida foi uma caixa em cartão, que momentos servira para acondicionar objetos de arte da esposa e fotógrafa Véronique Kolber.

A imersão na "famosa" caixa, onde colocou os objetos necessários para o seu trabalho de produção artística, durou dez dias e resultou em dez canções (uma por dia), "confinadas" no álbum "The Long Lost Art Of Getting Lost". Em entrevista à Radio Latina, que pode ouvir abaixo, o artista falou sobre o processo intimista e de questionamento que viveu durante o "confinamento" na caixa de cartão.

O álbum está disponível gratuitamente, desde o passado dia 20 de abril, nas plataformas digitais e no site oficial do artista danielbalthasar.com, como se de um diário de bordo se tratasse e que o artista partilha, agora, com o público em quarentena.

"What Do We Learn From This" é um dos temas que faz parte de "The Long Lost Art Of Getting Lost".

Ouça a entrevista com Daniel Balthasar, em podcast no site latina.lu.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

