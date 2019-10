"Aquilo que vai ser mais fixe é a malta toda tocar junta de novo", diz Carlão. A banda já prepara o concerto "exclusivo" de estreia.

Da Weasel regressam 10 anos depois e "vai ser memorável"

Faltam 10 meses para a aclamada banda de hip hop portuguesa se voltar a juntar em concerto, uma década depois de se ter separado.



"Aquilo que vai ser mais fixe é a malta toda tocar junta de novo". É assim que Carlão antecipa o regresso dos Da Weasel aos palcos e quando faltam exatamente 10 meses para o espetáculo acontecer.

Carlão, Virgul, Jay, DJ Glue, Quaresma e Guilherme Silva que formam os Da Weasel vão voltar a subir ao palco juntos para um concerto em exclusivo, no festival NOS Alive, em Oeiras (Lisboa), a 11 de julho, de 2020.

A organização do evento voltou a apostar em grandes bandas portuguesas, para o palco principal, depois de na edição de 2019 ter acolhido o regresso também aos palcos dos Ornatos Violeta, no âmbito das celebrações dos 20 anos do lançamento do disco "O Monstro Precisa de Amigos".

Num vídeo, publicado no Instagram dos Da Weasel, Carlão promete um concerto com a mesma "energia" e "atitude peculiar" que caracterizava o coletivo, composto por seis membros, e as suas atuações ao vivo.

"Não vai ser nada tão diferente daquilo que foi. Fiquei com muita expectativa naquilo que será, 10 anos depois, a malta juntar-se para fazer um concerto. Vai ser algo memorável!", garante Carlão, que volta atrás no tempo para assumir a sua versão Pacman, nome que usava enquanto membro e vocalista enquanto o grupo esteve no ativo.

"É como andar de bicicleta"

Os Da Weasel já deram início também à parte técnica do seu regresso aos palcos, mas como diz Carlão, no mesmo vídeo, ainda "falta quase tudo". E esse tudo vai desde encontrar o sítio ideal para ensaiar a voltar a saber as canções na ponta da língua."Falta fazer quase tudo, redecorar a música, redecorar as letras...[Mas] É como andar de bicicleta", diz o vocalista.

Ontem, quinta-feira, 10 de outubro, o grupo reuniu-se num bar, em Almada, para falar sobre a sala de ensaios e começar a preparar-se para o concerto do próximo ano, no NOS Alive.

A banda deverá começar a ensaiar, em novembro, segundo revela um outro vídeo publicado na mesma rede social.

Os DaWeasel com Álvaro Covões, promotor do NOS Alive (ao centro).

Os Da Weasel foram a primeira confirmação para o cartaz deste ano do festival, que tem também já anunciadas a atuações de Taylor Swift e Billie Eilish. Formados em 1993, a banda anunciou o seu fim em 2010, com vários dos seus membros, como Carlão e Virgul, a seguirem carreiras a solo. O regresso dos Da Weasel - para já, previsto só para este concerto - deverá ser um espetáculo em formato best-of, com os maiores êxitos da banda.