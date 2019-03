"Vira-Vidas", editado em 2018, é o primeiro álbum de originais do rapper Da Bless.

Radio Latina 1

Da Bless...de Almada para o Luxemburgo com o rap como "bagagem"

"Vira-Vidas", editado em 2018, é o primeiro álbum de originais do rapper Da Bless.

Da Bless (nome artístico) nasceu em Almada, cidade que serviu de inspiração e motivação para, com rimas e alguma poesia, transpor para a música as suas vivências e experiências. E é através da escrita que homenageia a avó e comunica com o público

A chegada ao Luxemburgo proporcionou-lhe o encontro com um produtor musical, o primeiro passo para a realização dos seus objetivos e ambições musicais. O resultado foi o álbum "Vîra-Vidas", editado em janeiro de 2018.

Da Bless é o convidado do espaço entrevista/showcase esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h, na Radio Latina.

Acompanhe a entrevista/showcase com Da Bless através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu





Ana Cristina Mendonça Gonçalves