Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo estiveram juntos e deixaram os fãs na dúvida. Será que o grupo volta a atuar em conjunto, mesmo sem Angélico?

D'ZRT de volta? Banda reúne-se 10 anos depois

Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo estiveram juntos e deixaram os fãs na dúvida. Será que o grupo volta a atuar em conjunto, mesmo sem Angélico?

Os D'ZRT foram um caso de sucesso musical entre o público juvenil, durante as primeiras temporadas da série juvenil 'Morangos com Açúcar', na TVI.

Dez anos após o último concerto, os três elementos originais (Angélico Vieira morreu em 2011) encontraram-se e tudo indica que poderão ter novidades para os seguidores.

Cifrão publicou no Instagram uma imagem do grupo com a legenda "Irmandade. #D'ZRT, #nãocomplicooqueéfácil".

Em 2005, os quatro elementos do elenco que formavam a banda - Cifrão, Paulo Vintém Edmundo e Angélico - viram as suas vidas mudarem radicalmente com o lançamento do primeiro álbum em nome próprio. Foi o disco mais vendido desse ano e recebeu 19 galardões de platina.



Durante dois anos deram cerca de 250 concertos, tornando-se um verdadeiro fenómeno no país. Anunciaram o fim do projeto em 2007 mas viriam a encontraram-se no Meo Arena, em 2009, para 'A Despedida', último disco lançado.

Após a morte de Angélico Vieira, em 2011, num acidente de carro, o reencontro parecia não fazer sentido e os três seguiram carreiras separadas na dança, música e produção.

Por enquanto, ainda não foram avançados pormenores mas, a ver pelos comentários deixados na publicação, o regresso seria muito bem-vindo. Vários utilizadores escreveram 'Saudades' e outros relembraram os "momentos felizes nos vossos concertos. Ele (Angélico) está a olhar por vocês lá de cima. Muitas saudades".

Ana Patrícia Cardoso