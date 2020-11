"Chão Queimado" é o primeiro single dos "Cusca Maria".

CUSCA MARIA a nova banda portuguesa no Luxemburgo

O projeto de rock electrónico "Cusca Maria" surgiu em junho deste ano graças ao seu mentor, Amadeu Gomes.

Composto por músicos do Luxemburgo e de Portugal o quarteto tem como particularidade, além do talento, a longa experiência e trajeto musical de alguns membros.

Andreia Silva na voz, Manuel Barreto (conhecido como Speedy) na bateria, Miguel Rijo na guitarra e no piano e André Hortelão no baixo, dão voz e vida a este projeto que promete revolucionar o panorama musical luxemburguês.

A banda foi apresentada em primeira mão na Radio Latina, durante uma entrevista/showcase ao vivo e a partir de Mersch, que pode ouvir abaixo:

Entrevista, também disponível em podcast no site da Radio Latina.

O primeiro single dos "Cusca Maria" intitulado "Chão Queimado" é uma homenagem a quem, todos os anos, luta e é vítima dos incêndios que assolam Portugal nos meses de Verão.

"Chão Queimado" está disponível em todas as plataformas digitais e na playlist da Radio Latina.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

