Nacionalidade luxemburguesa

Cursos de luxemburguês reembolsados até 825 euros. Pode demorar apenas um mês

‘Novos luxemburgueses’ podem receber até 825 euros: 750 pelos cursos e 75 pela inscrição no ‘Sproochentest’.

Quem segue os cursos de luxemburguês do INL ou outro organismo reconhecido pelo Governo, passa no exame linguístico e obtém a nacionalidade luxemburguesa, continua a poder pedir um reembolso do custo dos cursos. Segundo estimativas do Ministério da Justiça, são feitos cerca de 200 pedidos por mês.



Questionado pela Rádio Latina, o ministério adiantou que a medida, criada em 2009, continua em vigor e os valores são os mesmos. O montante do reembolso varia consoante o número de cursos feitos, estando limitado a um máximo de 750 euros. A esse valor, soma-se ainda o custo da inscrição no exame de luxemburguês, exigido aos candidatos à naturalização, que é de 75 euros. Feitas as contas, a quantia pode ascender aos 825 euros.

Com sorte, o processo de reembolso pode ser rápido. De acordo com o Ministério da Justiça, o tratamento dos pedidos varia entre um e seis meses. E o requerimento pode ser feito a partir do momento em que o candidato entrega a candidatura à naturalização.

Pessoas com deficiência podem receber até 1.500 euros

No caso das pessoas com alguma deficiência, o reembolso pode chegar aos 1.500 euros, se o candidato necessitar de material específico para poder seguir os cursos e fazer o exame, como por exemplo material em braille.

Níveis necessários para passar no exame

São exigidos os níveis A2 na componente de expressão oral e B1 na de compressão oral, níveis correspondentes ao quadro europeu comum de referência para as línguas.

Uma das alterações legislativas feitas nos últimos anos, e que tornou o exame mais acessível, diz respeito à forma como a pontuação no exame é calculada. Para passar no exame, o candidato precisa de pelo menos 50% na prova de expressão oral (A2). Caso não consiga, pode compensar com a nota obtida na prova de compreensão oral. Se a média dos dois for de pelo menos 50%, passa na prova.

Artigo: Diana Alves | Foto: Guy Wolff