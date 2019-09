O marido da irmã de Felipe de Espanha ganhou esta autorização porque vive em isolamento total, numa prisão de mulheres.

Cunhado do rei vai poder sair da prisão dois dias por semana

É já amanhã, dia 18, que Inaki Urdangarin, marido da infanta Cristina vai sair, pela primeira vez, do Centro Penitenciário de Avila, onde está preso desde junho de 2018, podendo ficar fora da prisão durante oito horas.

E assim será a partir de amanhã: Duas vezes por semana, o cunhado do Rei de Espanha tem autorização para ficar 'longe' da prisão durante oito horas, a fazer trabalho de voluntariado.



Este trabalho será realizado na instituição religiosa, Hogar Don Orione, no Pozuelo de Alarcón, na região de Madrid, a 100 quilómetros do centro penitenciário, onde Inaki está detido.

Isolamento total



Esta permissão especial foi dada pelo Tribunal Penitenciário de Vigilância de Leão e Castela face a um pedido do marido da Infanta Cristina e tem por objetivo evitar que ele fique “sem noções de socialização” dado que vive em “isolamento” absoluto.

A Procuradoria deu um parecer negativo a estas saídas.



O cunhado de Felipe VI é o único detido na ala masculina deste centro penitenciário de mulheres. Por isso, passa o dia sozinho não podendo desenvolver atividades com mais nenhum detido.

Esta solidão e a decisão de não haver mais detidos no espaço masculino foi tomada pela administração daquela instituição prisional devido às s “particulares circunstâncias familiares” do cunhado do rei de Espanha que fazem com que tenha de ser, vigiado, em “cada momento da sua vida”, declarou o juiz.

O dia a dia na prisão de mulheres

O marido da Infanta Cristina, filho dos reis eméritos Juan Carlos e Sofia, vive confinado a 60 metros quadrados, no módulo especial para homens na prisão de mulheres em Brieva.

Como conta a imprensa espanhola todas as semanas Inaki Urdangarin recebe a visita de uma familiar, ou um dos quatro filhos, da mulher, ou dos pais.

Quem o pode visitar menos é o seu filho Pablo Urdangarin que joga na equipa de basquetebol do Nantes, em França. Pablo seguiu as pisadas do pai que fez parte da seleção espanhola de basquetebol.

Este detido real passa os dias a escrever cartas à família, a ler, estudar e a ir ao ginásio. Ali exercita-se duas horas por dia. Outra das suas raras ocupações é o cultivo de uma pequena horta.

Sem risco de fuga

Contudo, tudo isto é feito a sós. Por isso, o juiz aceitou o pedido do advogado do cunhado do rei e incluiu Inaki Urdangarin num “programa especializado” para condenados com um perfil de baixa perigosidade social e sem risco de fuga, como está previsto na lei. É ao abrigo deste programa que lhe são permitidas as duas saídas por semana.

Iñaki Urdangarin ingressou no Centro Penitenciário de Avila a 18 de junho de 2018 para cumprir uma pena de cinco anos e dez meses, devido à sua implicação no caso Nóos, sendo acusado de ter desviado milhões de euros de dinheiros públicos.

Aquele que era considerado pelo rei Juan Carlos o “genro perfeito” ficou sem o seu título nobiliárquico, Duque de Palma, tal como a infanta Cristina, e foi retirado ao casal todos os privilégios da família real espanhola. Nos últimos tempos, a Infanta Cristina tem-se reaproximado da família.