Peça icónica o antigo Beatle ficou na posse de ex-motorista de Ringo Starr durante mais de 50 anos

Óculos de John Lennon vendidos por mais de 160 mil euros

Peça icónica o antigo Beatle ficou na posse de ex-motorista de Ringo Starr durante mais de 50 anos

Um par de óculos escuros que pertenceram a John Lennon (1940 - 1980) foram vendidos por 137 mil libras, cerca de 164 mil euros.

Com lentes verde transparentes e formato redondo - uma das características recorrentes no acessório que o ex-Beatle popularizou e que se tornou numa das suas imagens de marca -, os óculos ficaram esquecidos no banco do Mercedes do seu então companheiro de banda, Ringo Starr, no verão de 1968, um ano antes de Lennon deixar os Beatles.

Foto: Sotheby's

Os óculos tinham uma das lentes danificadas e John Lennon acabou por não os querer de volta, deixando-os com o motorista de Ringo Starr, na altura, Alan Herring, contou este à BBC.

"Perguntei ao John [Lennon] se ele queria que levasse os óculos a arranjar. Ele disse para não me preocupar porque eram apenas para dar estilo", recorda Herring, a quem o cantor acabou por oferecer o acessório.

O motorista manteve o objeto na sua posse ao longo dos últimos 50 anos, sem nunca ter mandado arranjar a lente com defeito, e acabou por vendê-lo na passada sexta-feira, através da leiloeira Sotheby's, em Londres, a um comprador anónimo.

A leilão foram também outras peças dos Beatles, como um colar de chocalhos usado por George Harrison, falecido em 2001, que foi comprado por cerca de 12 mil euros.

Alan Herring justificou a venda dos objetos que conservou dos Fab Four, ao longo de várias décadas, com o apoio à família e com o facto de lhe fazer sentido despedir-se deles "enquanto fosse capaz de contar a história por detrás de todas" as peças que compunham a sua coleção.

Ana Tomás