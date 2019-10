A araponga-da-amazónia consegue atingir os 125 decibéis, acima do limite da dor para o ser humano. Ouça o barulho que faz.

Cuidado com o volume. Esta é a ave mais barulhenta do mundo

A araponga-da-amazánia (Procnias albus) bateu o recorde como a mais barulhenta do mundo, destronando o cri-crió (Lipaugus vociferans), segundo o artigo publicado no jornal Current Biology.

O canto ensurdecedor dos machos desta espécie que vive na Amazónia e pesa apenas 250 gramas (o equivalente a um pombo), tem como objetivo atrair as fêmeas.



Segundo os investigadores o som que esta ave faz para seduzir vai aumentando à medida que se aproxima da fêmea e chega a ser superior ao volume de um concerto de Rock, ou do toque de uma buzina.







Além do canto, os machos também se diferem pela peculiar carne preta com pontos brancos que trazem pendurada no bico e que fazem parte da sua anatomia. As fêmeas normalmente têm cor verde com manchas escuras.

Os pesquisadores usaram gravadores de alta resolução e vídeos em alta velocidade, para retardar a ação o suficiente, para estudar como este pássaro usa sua anatomia para alcançar níveis de ruído tão altos.