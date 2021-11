Martine Hansen defende que os vacinados dificilmente vão pagar o rastreio do próprio bolso.

Covid-19

CSV quer testes gratuitos à covid-19 para todos

Foi um “erro” acabar com a gratuitidade dos testes de diagnóstico à covid-19”. A crítica apontada ao Governo é da autoria da presidente do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV), Martine Hansen, em declarações à Rádio Latina.



A líder parlamentar da oposição diz que as pessoas vacinadas deixaram de fazer testes de despistagem devido ao fim da sua gratuitidade. Como os testes já não são necessários aos vacinados, Martine Hansen defende que dificilmente vão pagar o rastreio do próprio bolso, apesar de a inoculação ‘anticovid’ não impedir a infeção.

Os autotestes para a obtenção do CovidCheck deixaram de ser tidos em conta pelas autoridades desde o dia 1 de novembro, no Grão-Ducado. A testagem gratuita em larga escala deixou de existir a 15 de setembro. O Governo pretende assim pressionar os não vacinados para aderirem à inoculação. Mas a presidente da bancada parlamentar do CSV insiste que se trata de uma estratégia errada no combate à pandemia.

Susy Martins

