Cerca de 800 pessoas ganham à volta de 500.000 euros por ano no Grão-Ducado.

CSV quer aumentar impostos das pessoas com salários elevados

Para o Partido Cristão Social (CSV), é preciso aumentar os impostos das pessoas que ganham mais de 500.000 euros por ano. Segundo o presidente do partido, Claude Wiseler, aos microfones da rádio estatal 100,7, os altos salários têm de ser mais taxados.

Segundo o Instituto Nacional de estatísticas (STATEC), o salário médio era, em 2021, de cerca de 65 mil euros por ano, ou seja, há muitas pessoas que ganham menos, mas também há muitas que ganham mais. Cerca de 800 pessoas ganham à volta de 500.000 euros por ano no Grão-Ducado.

Para Claude Wiseler, é necessário tributar estes salários elevados, garantindo no entanto “um equilíbrio entre justiça fiscal e atratividade do país”.

No entanto, o partido não precisou quais poderiam ser os novos níveis de imposição.

Luxemburgo. Máscaras deixam de ser obrigatórias nos transportes públicos

É oficial. As máscaras deixaram de ser obrigatórias em todos os transportes públicos (autocarros, comboios e elétricos) do Grão-Ducado.

A medida foi aprovada por unanimidade pelos deputados no parlamento na passada quinta-feira. No entanto, só se tornou oficial ontem à tarde depois da publicação da lei no Memorial.

As máscaras não são obrigatórias na maioria dos locais desde março, mas o uso ainda se mantinha em hospitais, lares e nos transportes públicos.

Em vigor desde 20 de abril de 2020, esta é uma das últimas medidas de proteção sanitária a ser abolida, tendo o projeto de lei dado entrada no parlamento no dia 23 de maio.

Apenas um caso de doença de Lyme reportado em 2022

O Ministério da Saúde recebeu em 2022, e até ao momento, apenas uma notificação de um caso da doença de Lyme (borreliose), provocada pela mordedura da carraça.

Desde 2018, os médicos e laboratórios são obrigados por lei a declarar casos de doenças infecciosas, como a doença de Lyme sob forma de eritema crónico migratório ou formas neurológicas, a meningoencefalite viral ou meningoenzefalite de Frühsommer (FSME).

Numa resposta parlamentar ao partido DP, a ministra da Saúde, Paulette Lenert dá conta de 23 casos de pessoas infetadas com doença de Lyme em 2019, 47 em 2020, 13 em 2021 e, até o momento, apenas um caso em 2022.

Paulette Lenert refere ainda que está prevista a realização regular de campanhas de informação sobre carraças e mosquitos.

A doença de Lyme é uma doença causada por uma bactéria, geralmente transmitida pela picada de uma carraça infetada. Pode haver 800 sintomas diferentes, mas os mais comuns são o cansaço e as dores corporais.

Cerca de 14 mil euros recolhidos no Luxemburgo para apoiar empresas ucranianas

O clube de negócios Ucrânia-Luxemburgo (Ukraine-Luxembourg Business Club) recolheu 14.000 euros no Grão-Ducado para apoiar pequenas empresas e empresários ucranianos afetados pela guerra, de acordo com o site Delano.

A recolha de fundos foi feita através de uma exposição de artistas ucranianos e luxemburgueses, no centro cultural de Merl-Belair. A exposição mostrou os trabalhos dos ucranianos Oxana Berezhna e Michael Levchenko e dos luxemburgueses Ott Neuens e Élisabeth Calmes.

De acordo com o Delano, a exposição reuniu um total de 85 pessoas. Os fundos angariados – 14.000 euros – resultaram da venda de obras de arte e das entradas cobradas.

Resultado da batalha no Donbass dará indicação para o resto do conflito, diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu esta terça-feira que é “crucial” a defesa do Donbass, região alvo de ataque por Moscovo, referindo que o resultado dos combates dará uma indicação para o resto do conflito.

Zelensky reforçou a necessidade de “aguentar”, enquanto os russos avançam gradualmente naquela região, ao ponto de praticamente controlarem a região de Lugansk.

Já em Kherson, no sul da Ucrânia, outra zona de intensos combates, Zelensky assegurou que as forças ucranianas continuam a “exercer pressão sobre os ocupantes".

A ONU confirmou que 4.432 civis morreram e 5.499 ficaram feridos na guerra.

Secretário-geral da NATO defende entrega de “mais armas pesadas” a Kiev

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu ontem que Kiev necessita de “mais armas pesadas” para combater o avanço das forças russas na região do Donbass, no leste da Ucrânia.

As forças russas concentraram nas últimas semanas a ofensiva no Donbass, região que segundo as autoridades ucranianas controlam praticamente na totalidade, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem apelado ao Ocidente para que envie mais equipamento militar para travar o avanço de Moscovo.

Temperaturas acima dos 30 graus. Os conselhos para se proteger do calor

Os termómetros vão subir nos próximos dias no Grão-Ducado, com as temperaturas a chegar aos 30 graus na quinta e sexta-feira, e aos 32 no sábado.

O Ministério da Saúde divulgou recentemente uma lista de conselhos para se proteger do calor. Segundo a tutela, "as temperaturas elevadas podem causar problemas de saúde a determinados grupos de pessoas, incluindo idosos, bebés e pessoas com doenças crónicas, tais como doenças cardíacas ou renais."

Beber pelo menos 1,5 litros de água por dia, é uma das recomendações, limitando o consumo de café, chá ou ainda bebidas demasiado ricas em açúcar.

As pessoas também devem limitar a exposição ao sol e o exercício físico, especialmente durante as horas mais quentes. Cobrir a cabeça e usar protetor solar deve ser a regra número 1 cada vez que se está exposto ao sol.

É essencial também proteger os mais idosos e ajudar as pessoas que vivem sozinhas, visitando a pessoa pelo menos uma vez por dia.

No domingo, o tempo deverá ficar mais fresco, com a máxima prevista de 21 graus.

Ciclismo. Volta ao Luxemburgo ocorre de 13 a 17 de setembro

O programa da 82a edição do Skoda Tour do Luxemburgo em bicicleta foi finalmente divulgado. A grande novidade é a comuna de Junglinster, de onde vai arrancar a segunda etapa. Uma volta que inicia a 13 de setembro e termina a 17 do mesmo mês.

A primeira etapa, a 13 de setembro, arranca na capital, segue para Eschdorf, Stafelter e regressa ao bairro de Kirchberg, na Cidade do Luxemburgo.

No segunda etapa, o arranque faz-se a partir de Junglinster, em direção a Schifflange.

A etapa rainha ocorre na quinta-feira 15 de setembro, com os corredores a partir de Rosport em direção a Diekirch.

A quarta etapa parte de Remich em direção a Schengen, para depois regressar a Remich.

A final da Volta ao Luxemburgo parte de Mersch em direção à Cidade do Luxemburgo. É aí que se vai ser consagrado o sucessor do vencedor da edição 2021, o português João Almeida.

Liga das Nações. Luxemburgo empata 2-2 com Ilhas Faroé

O Luxemburgo empatou ontem 2-2 com Ilhas Faroé, no quarto jogo a contar para o grupo 1 da Liga C da Taça das Nações.

Os leões vermelhos ocupam agora o segundo lugar do grupo com 7 pontos.

Os dois últimos jogos do grupo, contra a Turquia e a Lituânia, serão disputados em setembro.

