O consumidor paga o aumento dos preços dos bens e serviços e há empresas que apesar de também sofrerem da inflação – aumentos das faturas de energia, água e matérias-primas – conseguem aumentar a sua margem de lucro.

Radio Latina 9 min.

Atualidade em síntese 26 JAN 2023

CSL. Inflação serve (em parte) para aumentar margem de lucro das empresas

O consumidor paga o aumento dos preços dos bens e serviços e há empresas que apesar de também sofrerem da inflação – aumentos das faturas de energia, água e matérias-primas – conseguem aumentar a sua margem de lucro.

Quem o diz é a Câmara dos Assalaridos (CSL) que acusa as empresas de enriquecerem à custa dos trabalhadores.

A CSL baseia a acusação nos balancetes anuais de algumas empresas aos quais teve acesso. Diz que são nas empresas dos setores da indústria e das finanças onde mais se observam aumentos das margens de lucro em “detrimento dos salários dos trabalhadores”.

O organismo que representanta trabalhadores e reformados conclui que quem compensa a inflação é o consumidor.

A Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (Chambre des Salariés du Luxembourg (CSL), em francês) é uma espécie de Parlamento dos trabalhadores e reformados do Grão-Ducado, pois os seus 60 membros – tantos quanto a Câmara dos Deputados tem – foram eleitos por trabalhadores e reformados residentes e não-residentes que fazem os seus descontos no Grão-Ducado.

Quase nove mil trabalhadores abrangidos pelo desemprego parcial

Um total de 8.971 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial no mês de fevereiro, mais 65 do que em janeiro.

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 85 pedidos de desemprego parcial relativos ao próximo mês, de um total de 93 solicitações.

O Ministério da Economia refere, em comunicado, que dos 85 pedidos acordados, 66 estão ligados a problemas de conjuntura e 12 a problemas estruturais.

Sete pedidos estão associados ao vínculo de dependência económica.

Dívida pública no Luxemburgo recuou para 24,6%

A dívida pública no Luxemburgo diminuiu no terceiro trimestre de 2022, para os 24,6% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 25,3% do trimestre anterior e face aos 25,5% de igual período de 2021.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, que inclui o Luxemburgo entre os três países com menor dívida pública da União Europeia (UE), a par da Estónia (15,8%) e da Bulgária (23,1%).

Já os Estados-membros com maior dívida entre julho e setembro de 2022 foram Grécia (178,2%) Itália (147,3%) e Portugal (120,1%).

Na zona euro, a média foi de 93% do PIB e na UE 85,1%.

135 milhões de euros para grandes infraestruturas desportivas até 2027

Duas piscinas abertas, uma em Vianden e outra em Wiltz, um terreno nacional de voleibol de praia ou ainda seis pavilhões de desporto. Estes são alguns dos projetos que constam no programa quinquenal (2023-2027) de infraestruturas desportivas, que foi apresentado esta semana no Parlamento.

O governo prevê um envelope de 135 milhões de euros para projetos de construção e de renovação de grande envergadura até 2027. O envolope financeiro tem aumentado já que o precedente era de 120 milhões de euros. Ao todo, serão 35 projetos que irão ser financiados.

Dependendo do tipo de projeto, o Estado poderá financiar 35%, 50% ou até 70% das despesas, caso se trate de um projeto de interesse nacional. O resto do montante ficará a cargo das comunas.

E se as estações de serviço deixassem de vender tabaco?

E se as estações de serviço no Luxemburgo deixassem de vender tabaco? Uma nova petição pública, que pode ser assinada no site petitions.lu, considera que o fim do tabaco nas bombas teria várias vantagens.

O autor da iniciativa é Tim Vael, para quem o primeiro benefício seria a redução dos tempos de espera nas filas para pagar, o que permitiria a pessoas “que têm de abastecer o carro ou comprar algo para comer antes do trabalho despacharem-se mais depressa”.

Além disso, o peticionário considera que a medida teria um impacto positivo ao nível da saúde, já que “reduziria o risco de eventuais recaídas” daqueles que abandonaram o vício. Isto porque, segundo Tim Vael, muitas pessoas compram tabaco em grandes quantidades nas estações de serviço. Se em 42 dias a petição recolher 4.500 assinaturas, o debate será debatido no Parlamento.

Sindicato ALEBA pede 34 dias de teletrabalho para transfronteiriços alemães

Os funcionários transfronteiriços da Bélgica e da França têm direito a 34 dias por ano de teletrabalho, sem implicações nos impostos no Luxemburgo, mas os que moram na Alemanha só têm direito a 19 dias.

O presidente do sindicato ALEBA, Roberto Mendolia, defende em comunicado uma uniformidade de tratamento e pede aos decisores políticos para regularizarem esta desvantagem referente a quem mora na Alemanha.

O sindicato do setor financeiro defende que "toda a região fronteiriça beneficia do mercado de trabalho economicamente forte no Luxemburgo". Por essa razão, propõe também o reforço do bem-estar e saúde dos trabalhadores e um melhor do equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada.

Denunciar violência doméstica pode demorar. “Às vezes por culpa, outras por amor”

Denunciar um caso de violência doméstica, seja ela física ou sexual, pode demorar. E isso é normal.

Violência psicológica. “Uma vida de medo. Todos os dias” Rebaixar, humilhar, ameaçar. A violência psicológica está na origem de 70% dos telefonemas que chegam à linha de apoio a vítimas de violência doméstica. Sandra Wies, uma das coordenadoras, diz que o fenómeno afeta mulheres e homens.

Sandra Wies, assistente social e uma das coordenadoras da linha telefónica de apoio a vítimas de violência doméstica, explicou à Rádio Latina que em, mesmo em situação de agressões físicas ou sexuais, apresentar queixa não é fácil. Às vezes por culpa, outras por amor. Oiça aqui essas declarações e leia o artigo na íntegra.

Sandra Wies frisa que, mesmo em casos de violência psicológica, em que provar uma agressão é muito difícil, é fundamental procurar ajuda. A ‘helpline violence’ pode ser contactada através do número 2060 1060.

Legislativas 2023. Luc Frieden poderá ser cabeça de lista nacional do CSV

Luc Frieden regressa à política. O antigo ministro das Finanças e da Justiça na era de Jean-Claude Juncker deverá ser cabeça de lista nacional do Partido Cristão Social (CSV) nas eleições legislativas, do próximo dia 8 de outubro.

Legislativas 2023 Luxemburgueses escolhem os seus representantes parlamentares no dia 8 de outubro.

Este é, segundo informação avançada pela RTL, o nome que vai ser apresentado no próximo comité nacional do CSV, marcado para o dia 1 de fevereiro.

Nas legislativas de 2013, Luc Frieden foi eleito para o Parlamento, mas pouco tempo depois, com o CSV na bancada da oposição, abandonou a política para a banca, assumindo o cargo de vice-presidente do conselho de administração do Deutsche Bank, em Londres. Saiba mais, lendo o artigo na íntegra aqui no site da Rádio Latina.

Capital toma medidas para combater praga de corvos

Há uma invasão de gralhas-calvas, uma espécie da família dos corvos, na Cidade do Luxemburgo. Estas aves de cor negra e bico esbranquiçado podem formar grandes colónias e chegar aos mil ninhos.

Apesar de o corvo ser uma espécie protegida no Luxemburgo, segundo o jornal Contacto, a autarquia da capital vai tomar medidas porque a sua presença em parques infantis, escolas ou jardins privados pode constituir um risco para a saúde da população.

No verão do ano passado a comuna decretou a poda de árvores para acabar com barulho e excremento dos corvos. Agora, volta a anunciar novamente o corte do topo das árvores e também a remoção de ninhos. Estes trabalhos começaram na terça-feira, no parque de Cessange e vão continuar a ser realizados em diversos locais da capital, até esta sexta-feira.

Covid-19. 200.000 vacinados em 2022 no Grão-Ducado

Cerca de 200 mil residentes escolheram tomar a vacina contra a covid-19 em 2022, no Luxemburgo. Mais de metade fez essa escolha logo no início do ano, no mês de janeiro. Nos meses seguintes, o número de pessoas que se quiseram vacinar desceu drasticamente. O balanço da ministra da Saúde, Paulette Lenert, é feito numa resposta parlamentar.

A fraca adesão à vacinação levou ao encerramento dos centros de vacinação contra a covid-19. Apenas o de Limpertsberg se manteve aberto. Paulette Lenert explica ainda que no ano passado foram recrutadas 507 pessoas através da reserva sanitária para trabalhar nos diferentes centros de vacinação.

A ministra da Saúde explica que em caso de uma vaga virulenta de covid-19 no Luxemburgo, seria necessário entre seis e oito semanas de preparação para abrir um centro de vacinação.

Duas coproduções luxemburguesas na corrida aos prémios César

O cinema de animação luxemburguês está bem e recomenda-se. Depois de, no ano passado, o galardão de Melhor Filme de Animação dos prémios César ter sido entregue à coprodução luxemburguesa "Le Sommet des dieux", este ano há outras duas coproduções luxemburguesas na corrida.

Os filmes de animação que vão concorrer ao principal prémio de cinema francês são "Le petit Nicolas" (coproduzido pela Bidibul Productions) e "Ernest & Célestine : le voyage en Charabie" (Mélusine Productions).

A 48ª cerimónia dos prémios do cinema francês vai decorrer no dia 24 de fevereiro, no Olympia, em Paris.

Zelensky pede mísseis de longo alcance e aviões de combate

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu ontem aos aliados ocidentais o envio de mísseis de longo alcance e aviões de combate, após o aval da Alemanha e Estados Unidos ao envio de tanques pesados para as forças armadas de Kiev.

Vários países ocidentais confirmaram o envio de tanques pesados para a Ucrânia, embora os números sejam ainda incertos, após a Alemanha ter autorizado a cedência dos Leopard 2 e de os Estados Unidos anunciarem o fornecimento de blindados Abrams, como forma de apoio contra invasão russa iniciada em 24 de fevereiro do ano passado.

Taça da Liga. FC Porto vence Académico de Viseu e vai defrontar Sporting

O FC Porto venceu ontem o Académico de Viseu por 3-0, na meia-final da Taça da Liga de futebol, e vai defrontar o Sporting, no sábado, na final de uma competição que os ‘dragões’ nunca conquistaram.

Os ‘dragões’ marcam, assim, presença na final da Taça da Liga pela quinta vez e vão tentar conquistar o troféu pela primeira vez, enfrentando o Sporting, vencedor das duas últimas edições da competição, em jogo agendado para sábado, pelas 20:45, em Leiria.

Textos: Redação Latina | LUSA || Foto: Anouk Antony/LW