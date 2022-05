No entanto, alguns refugiados, que inicialmente estavam interessados no acolhimento de famílias, mudaram de ideia.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 31 MAI 2022

Cruz Vermelha orientou 200 refugiados ucranianos para famílias de acolhimento

No entanto, alguns refugiados, que inicialmente estavam interessados no acolhimento de famílias, mudaram de ideia.

A Cruz Vermelha do Luxemburgo orientou à volta de 200 refugiados ucranianos para famílias que põem as suas habitações à disposição. Uma informação avançada por Nadine Conrardy, da Cruz Vermelha, à rádio estatal 100,7.

Segundo a responsável, continua a haver refugiados à espera de serem acolhidos por famílias, a fim de saírem dos centros de acolhimento. No entanto, Nadine Conrardy não avançou números, uma vez que é difícil de quantificar.



Alguns refugiados, que inicialmente estavam interessados no acolhimento de famílias, mudaram de ideia.



Uma das razões apontadas é que os seus filhos, entretanto, foram escolarizados perto das estruturas de acolhimento e, por isso, preferem não voltar a mudá-los de estabelecimento escolar.



"Alarmante". Não havia tantos fumadores no Luxemburgo desde 2004

Entre 2020 e 2021, a taxa de tabagismo aumentou em todas as faixas etárias, segundo um novo estudo da Fondation Cancer. De acordo com o inquérito realizado em 2021 e divulgado no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala esta terça-feira, 28% dos residentes do Luxemburgo a partir dos 16 anos fumam. Em termos absolutos são 147.500 pessoas.

"A percentagem de fumadores não era tão elevada desde 2004", resume a fundação em comunicado, que caracteriza os dados recolhidos como "alarmantes".

Nos últimos três anos, tem ocorrido um "enorme aumento da taxa do tabagismo", que entre 2020 e 2021 subiu em todas as faixas etárias. Em particular, nas pessoas entre os 18 e os 24 anos, o aumento foi de 12%, e entre os 35 e 44 anos foi ainda maior, com um crescimento de 25%.

Luxemburgo. Produtos lácteos vão ficar mais caros no verão

Alguns agricultores explicam que o aumento do preço esperado para os produtos lácteos se deve não só à inflação dos últimos meses, agravada pela guerra na Ucrânia, mas também ao desencontro entre a procura elevada e a oferta insuficiente.

De acordo com a RTL, neste momento é difícil precisar quanto é que o leite e derivados vão aumentar, mas a subida de base poderá ser de 20 a 30 cêntimos por litro.

Atualmente, o leite custa entre 70 cêntimos e 1,50 euros por litro, valor do qual o produtor recebe 45 cêntimos.

Além da inflação, impulsionada pela guerra na Ucrânia, o aumento dos preços está relacionado com a quebra na produção de leite provocada pela seca dos últimos anos, assim como a parca margem de lucro que persistiu durante muitos anos e que levou vários agricultores a deixar de produzir.

Para o agricultor Jeff Boonen, o Luxemburgo deve "continuar a acompanhar a situação e estar pronto a reagir", uma vez que produz demasiado para consumo próprio, o que lhe permite exportar grandes quantidades de leite.

A subida do leite deverá fazer-se sentir nas prateleiras dos supermercados a partir de 1 de julho.

Convenção coletiva. Funcionários da Universidade do Luxemburgo com mais regalias

Depois de mais de um ano de negociações, o sindicato OGBL e a Universidade de Luxemburgo assinaram a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que abrange mais de 2 mil funcionários da universidade.

O acordo alcançado prolonga a atual convenção até 30 de junho de 2022 e cria uma nova convenção de três anos, entre 1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2025.

Entre as principais medidas negociadas, vai haver um aumento do vale-refeição de 8,40 euros para 10,40 euros, a partir de 1 de janeiro de 2023, e a introdução do prémio de fidelização aos 10 anos e do prémio de antiguidade aos 20 anos.

Os funcionários com contrato a termo, cerca de metade do total, vão ter um prémio único de 500 euros por ano.

O novo documento inclui, entre outras medidas, um novo regulamento sobre o teletrabalho fora do período Covid e a possibilidade de trabalho a tempo parcial por motivos pessoais.

Esch-sur-Alzette tem nova Maison Relais

A comuna de Esch-sur-Alzette conta com uma nova Maison Relais (atividades de tempos livres - ATL). Trata-se da estrutura "Holzbierg", inaugurada esta segunda-feira por membros do colégio de vereadores e do conselho comunal.

Segundo o vereador Christian Weis, a nova estrutura de atividades de tempos livres tem disponibilidade para acolher 60 crianças.

Até ao início do ano letivo de 2023, o serviço de Maison Relais de Esch-sur-Alzette vai ter um total de 610 vagas adicionais.

Luxemburgo regista mais 396 novos casos de covid-19 nas últimas 72 horas

O Luxemburgo contabilizou este fim-de-semana 396 novos casos de covid-19 e uma morte devido à infeção.

Há três doentes internados em enfermaria e um doente internado em unidades de cuidados intensivos.

O número total de mortes no Grão-Ducado devido à doença agora é de 1.078.

Defesa, energia e segurança alimentar na conclusão de Conselho Europeu

A reunião de chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da UE, presidida por Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, termina hoje em Bruxelas.



No último dia da cimeira, os líderes dos 27 discutem questões relacionadas com a defesa, a energia e a segurança alimentar, depois de na segunda-feira o tema central ter sido o conflito na Ucrânia.



O início da cimeira foi ensombrado pelo impasse na adoção do sexto pacote de sanções à Rússia, que contempla um embargo - ainda que progressivo, gradual e com exceções - às importações de petróleo russo, rejeitado pela Hungria, face à sua grande dependência.



Mas no final da noite de segunda-feira, os chefes de Governo e de Estado da UE chegaram a acordo para um embargo ao petróleo russo, anunciou o presidente do Conselho Europeu, explicando estarem em causa dois terços das importações europeias à Rússia.



Ucrânia: Primeiro cargueiro zarpa de Mariupol após ocupação russa da cidade

A Rússia permitiu esta terça-feira a saída do primeiro cargueiro da cidade portuária de Mariupol, ocupada pelas tropas de Moscovo, anunciou hoje o dirigente separatista pró-russo, Denis Pouchiline.

Trata-se de um navio que transporta 2.500 toneladas de chapas laminadas e que ruma para Rostov, na Rússia. Após a rendição dos militares ucranianos que se encontravam nos túneis da fábrica Azovstal, a cidade foi considerada ocupada pelas forças russas.

Mariupol, na costa do Mar de Azov, tem sido um dos pontos mais afetados pela invasão russa da Ucrânia.

Zelensky exorta 27 a ultrapassarem “querelas internas”

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exortou os Estados-membros da União Europeia a ultrapassarem “querelas internas” e a adotarem o sexto pacote de sanções contra a Rússia, ao dirigir-se, por videoconferência, ao Conselho Europeu, reunido em Bruxelas.

Sublinhando a importância de os 27 não se dividirem nesta altura e de mostrarem unidade, o Presidente ucraniano insistiu que “só com uma grande unidade” será possível encontrar “respostas eficazes” a tudo o que a Rússia tem feito quer à Ucrânia, quer ao bloco europeu, até porque “o maior desejo” de Moscovo é ver os Estados-membros divididos.

Zelensky deixou então o apelo no sentido de que o bloco europeu adote finalmente o sexto pacote de sanções – proposto pela Comissão Europeia há quase um mês -, “incluindo o petróleo, para que a Rússia pague o preço pelo que está a fazer contra a Ucrânia, contra a Europa”, e para que a União Europeia se liberte enfim das “armas energéticas russas, pelo menos o petróleo”.

FC Porto anuncia que vai agir judicialmente contra Frederico Varandas

O FC Porto anunciou que irá "agir judicialmente" contra o presidente do Sporting, Frederico Varandas, após as declarações do último domingo.

Em Carregal do Sal, o dirigente máximo dos leões havia reiterado, entre outras acusações, que "Pinto da Costa é um corrupto ativo".

Liga Nações: Inglês Michael Oliver vai arbitrar Espanha-Portugal

A UEFA designou o árbitro inglês Michael Oliver para dirigir o Espanha-Portugal, encontro da primeira jornada da Liga das Nações A de futebol, que se disputará na quinta-feira, no estádio Benito Villamarin, em Sevilha.

O árbitro inglês, internacional desde 2012, dirigiu até ao momento um encontro da seleção principal portuguesa, na vitória da equipa das 'quinas' na Croácia por 3-2, em 17 de novembro de 2020, em jogo da segunda edição da Liga das Nações.

Espanha e Portugal estreiam-se no grupo 2 da Liga A da terceira edição da Liga das Nações, em jogo agendado para quinta-feira, às 20:45.

Roland Garros. Cilic afasta Medvedev nos oitavos de final

O tenista russo Daniil Medvedev, número dois mundial, foi eliminado ontem pelo croata Marin Cilic nos oitavos de final de Roland Garros, perdendo pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-2.

O 23.º jogador da hierarquia ATP surpreendeu o tenista de 26 anos, a competir sob bandeira neutra no segundo `Grand Slam` da temporada, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, impondo-se em uma hora e 45 minutos.

O campeão do Open dos Estados Unidos de 2014 irá agora defrontar o russo Andrey Rublev, sétimo tenista do `ranking`, que se apurou ontem para os quartos de final ao beneficiar da desistência por lesão do italiano Jannik Sinner.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.