Nos últimos meses, a Cruz Vermelha luxemburguesa ajudou tantas vítimas da guerra na Ucrânia como o Grão-Ducado tem de habitantes: 670 mil ucranianos auxiliados. Isto é o equivalente à população do Luxemburgo.

Radio Latina 5 min.

Atualidade em síntese 12 DEZ 2022

Cruz Vermelha ajudou tantos ucranianos como o Luxemburgo tem de habitantes

Nos últimos meses, a Cruz Vermelha luxemburguesa ajudou tantas vítimas da guerra na Ucrânia como o Grão-Ducado tem de habitantes: 670 mil ucranianos auxiliados. Isto é o equivalente à população do Luxemburgo.

A Cruz Vermelha nacional mantém a sua intervenção tanto no interior como no exterior da Ucrânia. Já disponibilizou 57 toneladas de equipamentos médicos aos hospitais de urgência. Também foram distribuídos centenas de milhares de alimentos e de kits de higiene à população local.



As equipas luxemburguesas no terreno continuam a apoiar na reconstrução de centros médicos e de casas.

Também no Grão-Ducado, o apoio da Cruz Vemelha aos requerentes de asilo ucranianos tem sido fundamental. Mobiliza-se diariamente para resolver problemas de alojamento, oferecer apoio psicológico e localizar familiares dos refugiados.

Um ferido grave em acidente na CR306

Grave acidente de viação. Um automobilista corre perigo de vida. Está hospitalizado em estado grave, depois de um despiste ocorrido esta madrugada, entre Bissen e Vichten, na CR306.

Era 1h30 desta segunda-feira quando o condutor, único ocupante do veículo, se despistou. O carro capatou várias vezes e acabou por ficar imobilizado numa vala. O condutor foi projetado da viatura.

A vítima foi socorrida no local e transferida para o hospital, onde se encontra em estado crítico.

Norte do país em alerta amarelo devido ao frio esta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Meteolux) lançou hoje um alerta amarelo por causa do frio no norte do país. O aviso vai entrar em vigor à meia-noite e termina às nove horas da manhã desta terça-feira.

As temperaturas podem chegar aos 8 graus abaixo de zero.

O alerta amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro e significa "perigo potencial".

De acordo com o boletim meteorológico do Meteolux, a média de temperatura miníma durante toda a semana vai rondar os 4 graus abaixo de zero. As máximas não passam de 2°C.

É esperada queda de neve, na quarta-feira.

Incêndio em Mercado de Natal da capital

Um incêndio deflagrou na madrugada de domingo, por volta das 1h30, no Mercado de Natal na Place de la Constitution.

As chamas destruíram completamente dois chalés no mercado de Natal e também danificaram uma árvore adjacente. A causa das chamas permanece por apurar.

Este mercado permanece fechado até novo aviso.

Número de mortes por covid-19 em alta

Na semana de 28 de novembro a 4 de dezembro registaram-se oito novas mortes relacionadas com a covid-19 no Luxemburgo - um número quatro vezes superior ao da semana anterior, quando foram registados apenas dois óbitos devido à doença.

Segundo o relatório semanal do Ministério da Saúde, a média de idades das vítimas mortais fixou-se nos 86 anos.

Nos hospitais, a situação manteve-se relativamente estável, com 22 novas admissões de doentes covid-19 na unidade de cuidados normais, em comparação com 23 na semana anterior.

Já na unidade de cuidados intensivos existe agora apenas um paciente internado com a doença.

No que se refere às infeções, manteve-se a tendência de subida. O número de pessoas com testes positivos aumentou de 1.164 para 1.214. A par disso disso, subiu ligeiramente o número de pessoas reinfetadas: que passou de 721 (38,2%) para 784 (39,2%).

Vicky Krieps é a melhor atriz do ano na Europa

A atriz luxemburguesa Vicky Krieps recebeu o galardão para Melhor Atriz Principal, durante a trigésima-quinta edição dos European Film Awards (Prémios do Cinema Europeu), que decorreu em Reiquejavique, Islândia.

Vicky foi distinguida pela sua atuação em "Corsage", uma coprodução luxemburguesa onde interpreta a Imperatriz Isabel da Áustria (Sissi).

Impedida de estar na cerimónia devido a uma constipação, a atriz fez um breve discurso via videoconferência, onde agradeceu sua diretora Marie Kreutzer e dedicou o prémio "a todas as mulheres que precisam de ser ouvidas e vistas, que querem libertar-se e curar as feridas profundas que sofreram por décadas".

Irão executa segunda pessoa por participação em protestos

O Irão disse hoje que executou o segundo preso detido numa onda de protestos anti-governamentais. O homem executado foi identificado como Majidreza Rahnavard, acusado de esfaquear até à morte dois membros das forças de segurança e ferido quatro, no dia 17 de novembro. Na quinta-feira, o Irão executou o primeiro preso detido nas manifestações.

Pelo menos duas dezenas de manifestantes iranianos enfrentam uma possível execução como resposta das autoridades à participação nos protestos contra o Governo.

O Irão é palco de protestos desde meados de setembro, quando Mahsa Amini, uma jovem curda, morreu sob custódia da polícia depois de ter sido detida por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestuário islâmicos.

Sevilha impõe primeira derrota ao Benfica de Schmidt em jogo particular no Algarve

O Benfica sofreu ontem a primeira derrota da época de futebol, ao perder com os espanhóis do Sevilha, por 1-0, em jogo particular disputado no Estádio Algarve, decidido no segundo tempo com golo de Rakitic.

O Benfica volta aos compromissos oficiais no próximo sábado, com a obrigatoriedade de vencer no terreno do Moreirense para ser primeiro classificado no Grupo C e garantir o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga.

FLF volta a colocar bilhetes a 100 euros à venda para o Luxemburgo-Portugal

O Mundial do Catar retoma amanhã, com a primeira meia-final entre Argentina e Croácia. A outra, França-Marrocos, está marcada para quarta-feira.

Portugal está fora desta competição. A próxima prova da formação das ‘quinas’ é o Euro2024. E nesse âmbito, a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) lembra que ainda tem bilhetes para o jogo Luxemburgo – Portugal, de 26 de março do próximo ano.

Há bilhetes a 100 euros à venda para assistir aos cinco jogos de apuramento da seleção tricolor para o campeonato europeu. Entre eles, o jogo com Portugal. A FLF diz ter mais 150 ingressos a 100 euros, correspondentes aos lugares atrás das balizas. Restam também 460 ingressos para o maço de 5 bilhetes de 200 euros, para as bancadas laterais. Ao todo, a FLF colocou à venda cerca de 6.000 bilhetes para cada um dos cinco jogos de apuramento dos leões vermelhos, em casa, para o Euro2024.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tem à sua disposição à volta de 500 ingressos para esta partida, o que representa 5% do total dos lugares disponíveis no Estádio do Luxemburgo. A percentagem mínima é estipulada pela UEFA.

Redação Latina | LUSA || Foto: AFP