Cristina oferece sapatos de 795€ a Goucha

Os apresentadores fizeram o seu jantar de Natal e não se pouparam a luxos nem a uma troca de presentes generosa .

A amizade que Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha mantêm não é segredo e nem a saída da apresentadora da TVI para a SIC arrefeceu a proximidade entre os dois apresentadores, que atualmente são concorrentes diretos no mesmo horário, em canais diferentes.

Prova disso foi o requintado jantar de Natal que fizeram esta quarta-feira, 11 de dezembro, a que se juntaram mais dois amigos, com encontro marcado num hotel de Lisboa e troca de presentes de luxo.

Cristina Ferreira ofereceu a Goucha uns sapatos em pele da marca Christian Louboutin, no valor de 795 €, que o apresentador disse ter adorado, embora admitindo que foi Cristina Ferreira quem lhe incutiu o gosto por sapatos.

O momento em que Manuel Luís Goucha abriu o presente foi partilhado pela apresentadora nos seus Instastories, assim como o jantar no restaurante Seen Lisboa, do chef Olivier, localizado no 9º piso do Tivoli da Avenida Liberdade, um hotel de cinco estrelas situado numa das zonas mais luxuosas da capital portuguesa.

