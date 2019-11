Apesar de estarem separados há 8 anos, a apresentadora e António Casinhas continuam a manter alguns rituais, como a consoada, em família.

Radio Latina 2 min.

Cristina Ferreira vai passar Natal com o ex-marido

Apesar de estarem separados há 8 anos, a apresentadora e António Casinhas continuam a manter alguns rituais, como a consoada, em família.

O Natal está a aproximar-se e Cristina Ferreira já sabe onde o que vai fazer. A cara das manhãs da SIC revelou à imprensa que a quadra natalícia vai ser passada com toda a família reunida, incluindo Casinhas, ex-marido e pai do seu filho Tiago, de 11 anos.

"Eu gosto muito de rotinas, então, faz todo o sentido. Gosto muito de os ter comigo, quero aproveitá-los enquanto estão cá, pois alguns deles já têm uns aninhos... Juntamos a família toda (referindo-se aos sogros e ao pai do filho, António Casinhas). Damo-nos todos muito bem, e por isso, vamos passar o Natal todos juntos."

Os 15 anos de relação em comum não foram esquecidos e Cristina continua a considerar a família de Casinhas como parte da sua. "Os meus sogros são como se fossem meus pais, tenho-lhes o mesmo amor. Por isso não faz sentido não estarmos todos em família".



Amor para toda a vida

Cristina Ferreira é hoje uma empresária de sucesso, mas quando começou a namorar com António Casinhas era uma cara desconhecida que ainda não tinha atingido a maioridade. "Começámos a namorar quando eu tinha 17 anos, não estava na televisão, não existia esta exposição, e não sei se soubemos lidar com ela", disse ao jornal 'Expresso' quando se mudou da SIC para a TVI, em 2018.

Na mesma entrevista acabou por assumiu alguma "culpa" pela exposição mediática a que o casal foi sujeito. Ficaram juntos durante 15 anos.

Com um filho em comum, Tiago, 11 anos, Cristina admite que tem um laço para toda a vida com Casinhas. "Vamos amar-nos para o resto da vida, sendo que o amor encerra aquilo que cada um quiser".



Feliz sem parceiro

A apresentadora da SIC admitiu, pela primeira vez, na passada segunda-feira, 18 de novembro, que está sozinha há oito anos, algo que nunca tinha feito.

Em conversa com Nuno Graciano, que está separado de Bárbara Elias, os dois chegaram à conclusão que estão ambos sozinhos. Se Nuno ainda se está a habituar à ideia, Cristina revelou que aprendeu a gostar de estar solteira.

"A mim não me faz muita falta. Já estou sozinha há oito anos e não me fez falta até hoje", viver com alguém, admitiu em direto.

Ainda assim, a apresentadora confessou: Tens "dias em que vês os teus amigos todos jantar com os companheiros, a passar férias com os companheiros... Há dias em que nos apetecia também ter uma vida dessas. Mas depois há outros em que vives tranquilamente com isso. Eu aprendi a gostar muito de mim".





Ana Patrícia Cardoso