Cristina Ferreira mostra-se em lingerie e "sem photoshop"

A apresentadora surge tal como é, sem retoques falsos nas fotografias, e conta que usou jóias de "um milhão de euros" na gala.

A apresentadora, de 42 anos, aceitou mostrar-se tal como é, em lingerie, numa produção fotográfica para a edição deste mês da sua revista.



A capa da revista Cristina é, como seria de esperar, Cristina Ferreira ao natural, como garante.

"O que tu és é muito mais forte do que aparentas”, escreve na legenda que acompanha a referida capa, que esta manhã, divulgou na sua conta de Instagram.

Por diversas vezes, e sem complexos, Cristina Ferreira já falou sobre o seu corpo e as rotinas que lhe dedica para ficar em forma: muito exercício físico e uma alimentação cuidada.

Ainda sem cirurgias estéticas

Até agora diz que nunca se submeteu a nenhuma cirurgia estética, mas “se lhe apetecer” irá fazer.

"Ainda não fiz nada de injeções, nem cirurgias plásticas porque não me apeteceu. No dia em que achar que devo fazê-lo, avanço", afirmou a apresentadora do ‘Programa da Cristina’, numa entrevista à revista Caras.

Recentemente, no seu programa da SIC, a 18 de julho, assumiu que já pensa em melhorar a aparência do seu rosto.

“Eu sou igual à minha mãe. Esta zona [das pálpebras] cai em cima dos olhos”, disse Cristina Ferreira contando que está a pensar recorrer a uma técnica cirúrgica para remover o excesso de pele nas pálpebras superiores e ou inferiores. “A costura nunca se vê e o olho fica logo mais aberto e não com aquele ar caído”, explicou.

"Maminhas pequeninas"

Os seios são outra das partes do corpo da apresentadora que já foram motivo de reparo.

“Tenho as maminhas pequeninas e já me perguntaram muitas vezes porque é que não as aumento. Porque não quis. Se fosse essa a minha vontade, já o tinha feito. O que não invalida que não venha a fazer isso no futuro. Não tenho nada contra. Faço exatamente o que quero da minha vida”, declarou à mesma revista.

Jóias de um "milhão de euros"

Cristina Ferreira revelou também na segunda-feira que para a apresentação da gala dos Globos de Ouro da SIC, no domingo à noite, onde surgiu com cinco vestidos diferentes, usou jóias de um "milhão de euros".

“As jóias que eu levei, ele [o dono da marca] teve de as pedir internacionalmente porque em Portugal não há mercado para este tipo de jóias, ele teve de ir com um polícia”, contou a apresentadora.

“Tinha um milhão de euros em cima de mim”, frisou a rainha do entretenimento da televisão portuguesa. A marca da joalharia é a portuguesa Machado Joalheiros e existe desde 1880.