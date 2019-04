Cristina Ferreira detém hoje um património de quatro milhões de euros, conseguido através das receitas das suas várias empresas – de acessórios, loja de roupa, comunicação de televisão e espetáculos, agenciamento de atores e modelos – para além do que ganha em publicidade, como representante de inúmeras marcas, ou das campanhas que faz no seu bloque, Daily Cristina. Além da Revista Cristina, possui uma linha de sapatos, de vernizes, de três livros escritos, entre outros projetos. E do salário da SIC, claro.

Cristina Ferreira ganha 12 vezes mais do que Presidente Marcelo

A apresentadora aufere 80 mil euros mensais, contra os 6.523 euros que Marcelo Rebelo de Sousa recebe por ocupar o mais alto cargo da nação. Contas feitas, Cristina Ferreira ganha num mês mais do que o Presidente da República leva para casa, num ano inteiro, que são 78.276 euros.



O que mais impressionou Portugal na mudança de Cristina Ferreira da TVI para a SIC, não foi a sua ida para o canal concorrente, em Janeiro deste ano. Foi sim, o salário que ia receber: 80 mil euros por mês, ou seja, um milhão por ano.

Foi de facto a maior transferência de sempre na televisão portuguesa. A “saloia da Malveira”, como Cristina Ferreira gostava de ser chamada, conseguiu o feito de se tornar a profissional de televisão mais bem paga de sempre no País. Ela que é hoje é uma das mulheres mais influentes de Portugal.

Um ordenado que quando comparado com o do Presidente da República é de facto, muito elevado.

O vencimento de Marcelo Rebelo de Sousa, como de todos os políticos é decretado em Diário da República e público. Mais, os titulares de cargos públicos têm de apresentar o seu IRS, rendimentos e património ao Tribunal Constitucional para controle de eventual enriquecimento ilícito.

No caso de Cristina Ferreira, o seu novo salário era um segredo guardado a sete chaves, até a comunicação social descobrir. O mesmo aconteceu com a generalidade dos apresentadores e atores da televisão portuguesa.

Grande diferença salarial

As diferenças entre o salário da apresentadora e do Presidente da República são gigantes.

Basta fazer as contas. Marcelo Rebelo de Sousa, recebe mensalmente 6.523 euros brutos, o que totaliza 78.276 euros ao final do ano. Por seu lado, e segundo a imprensa, em Portugal, Cristina Ferreira negociou com a SIC, um salário de 80 mil por mês, e de um milhão de euros por ano.

Cristina Ferreira ganha só num mês por mês, 80 mil euros, o que o atual Presidente da República ganha num ano inteiro, 78.276 euros.

De referir, que ao salário bruto do mais alto cargo da nação, acrescem 25 por cento em despesas de representação.

Contudo, também Cristina Ferreira é embaixadora das mais diversas marcas e produtos pelo que, se desejar não tem de despender de muito dinheiro em guarda-roupa e nos seus rituais quotidianos, ou outros gastos do dia-a-dia. Já fez publicidade a marcas de automóveis conduzindo-os e a alojamentos turísticos. Porque tudo o que ela publicita é visto por milhares de pessoas. Esta semana, a apresentadora conquistou um milhão de seguidores no instagram.

Certo é que por vezes, adora cometer uma loucura, como diz e gastar pequenas fortunas em peças de roupa e acessórios. Ou numas férias como aquelas que está a gozar agora nas ilhas turcas de Caicos, um destino paradisíaco, alojada num resort de luxo, onde cada noite custa 700 euros. As imagens que vai postando na sua conta de instagram revelam bem a beleza do local, onde decidiu passar a Páscoa com o seu filho Tiago, de 10 anos. Sempre que pode, a apresentadora faz uma fuga para bem longe, optando quase sempre por lugares à beira mar e elegendo resort e hotéis de luxo.

Já Marcelo Rebelo de Sousa mantém os mesmos hábitos de sempre. Mesmo como presidente prefere o sul do Algarve a uns dias de descanso num lugar escondido no estrangeiro, como Cristina Ferreira.

Há anos que passa férias na praia do Gigi, na Quinta do Lago, no Algarve. Mesmo como Presidente da República continua a manter os mesmos rituais, indo de manhã para a praia, com a sua companheira, a advogada Rita Amaral Cabral. A Quinta do Lago continua a ser um dos lugares mais tradicionais do Algarve, mas também dos mais caros.

Cristina mais rica, Marcelo com menos rendimento

Já Marcelo Rebelo de Sousa abdicou de um rendimento mensal maior quando decidiu candidatar-se à presidência da República, e ganhou o cargo com 52 por cento dos votos dos eleitores portugueses que foram às urnas.

Até então, e durante os últimos 15 anos, o professor de direito, da Faculdade de Direito de Lisboa, era o comentador mais bem pago da televisão portuguesa, com espaço aos domingos à noite na TVI. Por ser o mais popular, Marcelo Rebelo de Sousa já auferia em 2012, 10 mil euros mensais da TVI, apenas como comentador televisivo. A este salário juntava-se o de professor universitário.

De 2012 até outubro de 2015, altura em que se despediu da estação de televisão, dias antes de apresentar a candidatura à presidência da República, o salário deste comentador político televisivo mais influente, aumentou certamente.

Em dezembro passado, Marcelo Rebelo de Sousa celebrou 70 anos, altura que se tornou professor “jubilado” e ficou oficialmente aposentado pela Caixa Geral de Aposentações (CGA). Mas o Presidente prescindiu da sua pensão de reforma, de 6400 euros.

O Presidente da República “não vai acumular pensão de reforma com o salário de chefe de Estado”, porque “não só não o faria, como tal nem seria legalmente possível”, declarou ao Diário de Notícias, a assessoria do Presidente da república. Além disso, explicou “de acordo com a lei, a questão da opção” entre o salário de Presidente da República e a pensão “não se coloca” para os aposentados da Caixa Geral de Aposentações (CGA). As pensões da CGA não são cumuláveis com o vencimento do Presidente da República, frisou aquela assessoria.

Conhecido pela sua empatia com os portugueses, Marcelo surpreendeu o país quando, no dia de estreia do “Programa de Cristina”, na SIC, lhe telefonou em direto, para lhe desejar “felicidades”.

“Interrompi aqui uma reunião que tinha. Acabei uma e ia começar outra e espreitei para ver o seu primeiro programa. Como, ao longo da vida, várias vezes, estive consigo quando arrancou com novas fases da sua vida (…), queria desejar-lhe felicidades”, disse o Presidente. Uma surpresa que deixou a apresentadora em lágrimas. O professor e comentador Marcelo Rebelo de Sousa, foi capa do número 1 da Revista Cristina, em março de 2015, antes de ser candidato à Presidência.

Até agora, a SIC não tem razões para se arrepender do ordenado milionário de Cristina Ferreira: a apresentadora não só tem ganho as manhãs, destronando o seu velho companheiro, Manuel Luís Goucha na TVI, como devolveu a liderança das audiências à SIC, o que não acontecia há 12 anos.



Paula Santos Ferreira

