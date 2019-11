A apresentadora da SIC separou-se de António Casinhas em 2011 e confessa que há dias em que gostava de ter alguém. Mas que vive bem assim.

Cristina Ferreira. "Estou sozinha há 8 anos e não me fez falta até hoje" ter um homem

A apresentadora da SIC separou-se de António Casinhas em 2011 e confessa que há dias em que gostava de ter alguém. Mas que vive bem assim.

Cristina Ferreira é a apresentadora mais famosa da televisão portuguesa. Um verdadeiro fenómeno de popularidade que já extravasou para uma revista em nome próprio, marcas de roupa e sapatos, perfumes, livros, etc...

No entanto, apesar de entrar em casa dos portugueses todas as manhãs com o seu 'Programa da Cristina', não costuma falar da sua vida amorosa. Vários romances foram-lhe atribuídos com colegas de profissão como Pedro Teixeira ou Rúben Rua, no entanto, Cristina não assumiu publicamente um relacionamento desde que se separou de António Casinhas, em 2011.

Na passada segunda-feira, dia 18 de novembro, a apresentadora da SIC admitiu, pela primeira vez, que está sozinha há oito anos, algo que nunca tinha feito.

Em conversa com Nuno Graciano, que está separado de Bárbara Elias, os dois chegaram à conclusão que estão ambos sozinhos. Se Nuno ainda se está a habituar à ideia, Cristina revelou que aprendeu a gostar de estar solteira.

"A mim não me faz muita falta. Já estou sozinha há oito anos e não me fez falta até hoje", viver com alguém,admitiu em direto.

Ainda assim, a apresentadora confessou: Tens "dias em que vês os teus amigos todos jantar com os companheiros, a passar férias com os companheiros... Há dias em que nos apetecia também ter uma vida dessas. Mas depois há outros em que vives tranquilamente com isso. Eu aprendi a gostar muito de mim".



Aos 42 anos, a cara da estação de Carnaxide tornou-se sinónimo da mulher que é mãe solteira e concilia a maternidade com uma carreira de sucesso. Segundo a própria, o melhor conselho é mesmo conseguir "olhar para si própria".

O casamento muito jovem e a separação

Cristina Ferreira é hoje uma empresária de sucesso, mas quando começou a namorar com António Casinhas era uma cara desconhecida que ainda não tinha atingido a maioridade. "Começámos a namorar quando eu tinha 17 anos, não estava na televisão, não existia esta exposição, e não sei se soubemos lidar com ela", disse ao jornal 'Expresso' quando se mudou da SIC para a TVI, em 2018.

Na mesma entrevista acabou por assumiu alguma "culpa" pela exposição mediática a que o casal foi sujeito. Ficaram juntos durante 15 anos.

Com um filho em comum, Tiago, 11 anos, Cristina admite que tem um laço para toda a vida com Casinhas. "Vamos amar-nos para o resto da vida, sendo que o amor encerra aquilo que cada um quiser".

Na altura da separação, em 2011, apesar de sempre ter apoiado o ex-marido contra os rumores de alegadas traições, a apresentadora admitiu que "a melhor decisão por uma questão de respeito a uma pessoa que já se dedicou muito a mim, é dar-lhe liberdade para ter uma vida sossegada".





Ana Patrícia Cardoso