Cristina Ferreira é uma das mulheres mais poderosas de Portugal

Apresentadora da SIC é a 7ª empresária com mais poder no país, segundo a revista Forbes. Orgulhosa, ela confessou que vai guardar a edição da revista.

Cristina Ferreira continua a somar reconhecimento. Desta vez, a apresentadora está na sétima posição na lista das mulheres portuguesas mais poderosas do mundo empresarial.

Em primeiro lugar está Paula Amorim, a presidente da Amorim Investimentos e Participações GPS, seguida de Cláudia Azevedo presidente da Sonae. O terceiro lugar cabe a Manuela Medeiros, fundadora e presidente da Parfois.



Há dois novos nomes na lista deste ano. Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud surge em quarto lugar e Maria Cândida Rocha e Silva, fundadora e presidente do Banco Carregosa, que está em sexto.

A apresentadora da SIC fez questão de mostrar o orgulho pelo reconhecimento da revista de negócios mais conhecida do mundo. No seu perfil do Instagram, Cristina revelou o que vai fazer com esta edição.

"Já a tenho na mão. Guardo pouca coisa da minha vida profissional. Não sou de armazenar " momentos" para lá da memória. Mas há coisas que têm honra de moldura. Forbes a caminho da parede", revelou.

A "saloia da Malveira" e o negócio milionário

Cristina sempre disse que gostava de ser chamada de “saloia da Malveira”, terra onde nasceu e onde ainda mantém casa. No entanto, apesar de se manter fiel às raízes, a apresentadora de 41 anos atingiu algumas metas marcantes como, por exemplo, tornar-se a profissional de televisão mais bem paga de sempre no país.

A transferência da TVI para a estação de Carnaxide foi um dos assuntos mais falados em 2018, com Cristina a fazer manchete por ganhar um ordenado milionário.



A apresentadora aufere 80 mil euros mensais (um milhão por ano), contra os 6.523 euros que Marcelo Rebelo de Sousa recebe por ocupar o mais alto cargo da nação. Contas feitas, Cristina Ferreira ganha num mês mais do que o Presidente da República leva para casa, num ano inteiro, que são 78.276 euros.

Para além disso, o seu património está estimado entre os quatro milhões de euros, juntando todos as empresas que detém, desde acessórios, roupa, sapatos, vernizes, a revista Cristina, três livros publicados e o blogue Daily Cristina. Tem também contratos de publicidade com várias marcas.





Ana Patrícia Cardoso









